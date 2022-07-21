Курсы криптовалют к доллару на 21 июля 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $659.60. Сегодня актив торгуется на уровне $23,568.61492991*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00241 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 июля 2022 составляет $0.06869725*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $74.23. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,557.30671761*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1216. На данный момент актив торгуется на уровне $0.96136877*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 21 июля 2022 составляет $0.99989986*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.67. Актив торгуется на уровне $58.73701827*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.33485844*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0208. Криптовалюта сегодня стоит $0.36967266*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00143. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07231583*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1979485-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-iyulya-2022/