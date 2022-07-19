Курсы криптовалют к доллару на 19 июля 2022

Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $611.66. Сегодня актив торгуется на уровне $22,097.58968669*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00073 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 июля 2022 составляет $0.06915985*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $108.82. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,499.59353522*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0575. На данный момент актив торгуется на уровне $0.91061856*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 19 июля 2022 составляет $1.00019492*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.06. Актив торгуется на уровне $57.7575732*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $3.57. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.92041734*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0014. Криптовалюта сегодня стоит $0.36235182*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00139. На данный момент актив торгуется на уровне $0.066803*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1979100-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-iyulya-2022/