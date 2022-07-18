Курсы криптовалют к доллару на 18 июля 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $37.23. Сегодня актив торгуется на уровне $21,206.62578478*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00018 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 июля 2022 составляет $0.06827861*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $53.46. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,360.48330321*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0016. На данный момент актив торгуется на уровне $0.85703279*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 18 июля 2022 составляет $1.0002641*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.82. Актив торгуется на уровне $55.89417983*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $3.53. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.74315698*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0032. Криптовалюта сегодня стоит $0.35178455*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06419688*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1978921-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-iyulya-2022/