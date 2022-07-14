Курсы криптовалют к доллару на 14 июля 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $753.89. Сегодня актив торгуется на уровне $19,671.97349432*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00096 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 июля 2022 составляет $0.06513904*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $60.66. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,067.47061516*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0158. На данный момент актив торгуется на уровне $0.79189356*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 14 июля 2022 составляет $1.00087941*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.48. Актив торгуется на уровне $48.2714861*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.38. Актуальная стоимость криптовалюты – $13.96061728*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0098. Криптовалюта сегодня стоит $0.31563638*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00109. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06029905*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1978377-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-iyulya-2022/