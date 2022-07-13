Курсы криптовалют к доллару на 13 июля 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $468.41. Сегодня актив торгуется на уровне $19,677.95511272*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00012 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 июля 2022 составляет $0.06504727*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $33.71. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,061.91933764*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0177. На данный момент актив торгуется на уровне $0.80348278*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 13 июля 2022 составляет $1.00099498*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.84. Актив торгуется на уровне $48.11509968*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.30. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.09859071*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0019. Криптовалюта сегодня стоит $0.31215433*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00173. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06111651*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1978195-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-iyulya-2022/