Курсы криптовалют к доллару на 11 июля 2022

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $756.94. Сегодня актив торгуется на уровне $21,020.12180365*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 июля 2022 составляет $0.06791897*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $33.82. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,171.67510228*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0404. На данный момент актив торгуется на уровне $0.8674153*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 11 июля 2022 составляет $1.00065737*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.55. Актив торгуется на уровне $52.88412027*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.66. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.22007769*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0116. Криптовалюта сегодня стоит $0.32852678*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00202. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06709405*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1977808-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-iyulya-2022/