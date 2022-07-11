Курсы криптовалют к доллару на 11 июля 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $756.94. Сегодня актив торгуется на уровне $21,020.12180365*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 июля 2022 составляет $0.06791897*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $33.82. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,171.67510228*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0404. На данный момент актив торгуется на уровне $0.8674153*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 11 июля 2022 составляет $1.00065737*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.55. Актив торгуется на уровне $52.88412027*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.66. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.22007769*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0116. Криптовалюта сегодня стоит $0.32852678*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00202. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06709405*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1977808-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-iyulya-2022/