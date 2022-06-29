Курсы криптовалют к доллару на 28 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $432.93. Сегодня актив торгуется на уровне $20,945.93398994*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00211 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 июня 2022 составляет $0.06818914*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $37.72. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,199.41535413*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0158. На данный момент актив торгуется на уровне $0.96165832*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0006. Курс TUSD 28 июня 2022 составляет $1.00087369*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.13. Актив торгуется на уровне $56.32213254*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.73763561*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0201. Криптовалюта сегодня стоит $0.35483051*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00478. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07424037*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1975950-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-iyunya-2022/