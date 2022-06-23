Курсы криптовалют к доллару на 23 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $103.95. Сегодня актив торгуется на уровне $20,293.82183057*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00012 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 июня 2022 составляет $0.06416163*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $12.82. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,082.37473781*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0558. На данный момент актив торгуется на уровне $0.84571037*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 23 июня 2022 составляет $1.00111881*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.87. Актив торгуется на уровне $52.35297212*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.45429217*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0021. Криптовалюта сегодня стоит $0.32312286*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06271471*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1975336-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-iyunya-2022/