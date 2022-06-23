Курсы криптовалют к доллару на 23 июня 2022

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $103.95. Сегодня актив торгуется на уровне $20,293.82183057*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00012 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 июня 2022 составляет $0.06416163*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $12.82. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,082.37473781*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0558. На данный момент актив торгуется на уровне $0.84571037*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 23 июня 2022 составляет $1.00111881*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.87. Актив торгуется на уровне $52.35297212*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.45429217*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0021. Криптовалюта сегодня стоит $0.32312286*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06271471*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1975336-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-iyunya-2022/