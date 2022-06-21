Повлияет ли крах крипторынка на экономику США, рассказали эксперты

Иллюстративное фото: pexels.com

Экономисты и банкиры утверждают, что крах крипторынка не повлияет на американскую экономику. По мнению экспертов, граждане США не используют криптовалюту в качестве долгового залога, поэтому можно не опасаться сильного влияния крипторынка на национальную экономику, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Последнюю неделю крипторынок находится в кризисе. Курсы криптовалют падают, а компании увольняют сотрудников. В течение последних нескольких месяцев инвесторы потеряли 2 трлн долларов на крипторынке. Внезапный крах рынка привел к опасениям, что этот кризис может спровоцировать рецессию экономики США.

Несмотря на то, что рыночная капитализация крипторынка составляет менее триллиона долларов (меньше половины капитализации Apple), именно американцы владеют одной третью мирового оборота криптовалют. Опрос Pew Research Center показал, что 16% взрослых американцев уже инвестировали в криптовалюты.

Однако экономисты и банкиры считают опасения преждевременными. Джошуа Ганс, экономист из Университета Торонто, говорит, что люди не используют криптовалюту в качестве долгового залога.

По мнению специалистов, связь криптовалюты и долговых обязательств американцев является ключевой. В качестве залога для получения кредита традиционно используют стабильные активы. Из-за своей высокой волатильности криптовалюту не используют в качестве залога. А значит, по мнению экономистов, крах крипторынка не может угрожать экономике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1974834-povliyaet-li-krah-kriptorynka-na-ekonomiku-ssha-rasskazali-eksperty/