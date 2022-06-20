Курсы криптовалют к доллару на 20 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,664.11. Сегодня актив торгуется на уровне $19,596.0781859*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 июня 2022 составляет $0.06080908*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $126.48. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,054.52213651*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0406. На данный момент актив торгуется на уровне $0.79518672*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 20 июня 2022 составляет $1.00144817*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $7.55. Актив торгуется на уровне $50.99873512*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.32. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.52254915*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0171. Криптовалюта сегодня стоит $0.31610441*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00637. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05744727*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1974793-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-iyunya-2022/