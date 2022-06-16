Курсы криптовалют к доллару на 16 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $762.07. Сегодня актив торгуется на уровне $21,213.25073011*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00985 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 июня 2022 составляет $0.05485471*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $38.11. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,123.62702945*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.1118. На данный момент актив торгуется на уровне $0.82950746*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 16 июня 2022 составляет $1.00156656*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $4.98. Актив торгуется на уровне $45.76602023*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.32. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.2332967*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0218. Криптовалюта сегодня стоит $0.31560792*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00665. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05561861*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1974325-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-iyunya-2022/