Курсы криптовалют к доллару на 15 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $670.18. Сегодня актив торгуется на уровне $22,300.76019021*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00666 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 июня 2022 составляет $0.05763107*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $1.17. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,205.39307839*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0632. На данный момент актив торгуется на уровне $0.82949083*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 15 июня 2022 составляет $1.00133225*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.25. Актив торгуется на уровне $44.96680119*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.59614108*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0009. Криптовалюта сегодня стоит $0.31685923*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0018. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05596892*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1974147-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-iyunya-2022/