Курсы криптовалют к доллару на 13 июня 2022

Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,056.73. Сегодня актив торгуется на уровне $26,795.74914368*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00191 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 июня 2022 составляет $0.07596645*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $118.16. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,438.05693324*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0109. На данный момент актив торгуется на уровне $0.80681158*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 13 июня 2022 составляет $1.00133274*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.40. Актив торгуется на уровне $48.50635888*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.64. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.69707304*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0137. Криптовалюта сегодня стоит $0.34456815*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00622. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06424828*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях крипторынка вы можете узнать в Telegram-канале «КриптоNUR». Там мы публикуем актуальные курсы популярных криптовалют, рассказываем о ситуации на рынке и объясняем, почему криптовалюты — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1973788-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-iyunya-2022/