Курсы криптовалют к доллару на 12 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,734.43. Сегодня актив торгуется на уровне $28,458.63042238*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00448 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 июня 2022 составляет $0.0768806*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $203.12. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,547.5423188*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.124. На данный момент актив торгуется на уровне $0.82939497*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 12 июня 2022 составляет $1.00119042*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $7.80. Актив торгуется на уровне $53.28794954*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.96. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.4785667*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0401. Криптовалюта сегодня стоит $0.36433142*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00979. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06997778*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1973714-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-iyunya-2022/