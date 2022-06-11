Курсы криптовалют к доллару на 11 июня 2022

Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $834.97. Сегодня актив торгуется на уровне $29,490.24640641*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00185 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 июня 2022 составляет $0.08002997*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $122.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,714.43179137*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0671. На данный момент актив торгуется на уровне $0.92096294*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 11 июня 2022 составляет $1.00096988*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.30. Актив торгуется на уровне $57.71111855*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.88. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.48280652*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0184. Криптовалюта сегодня стоит $0.39139208*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00357. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0765994*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1973641-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-iyunya-2022/