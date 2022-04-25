Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14 процентов

Иллюстративное фото: пресс-служба НБ РК

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14 процентов годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п., сообщается на официальном сайте НБ РК.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15 процентов, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13 процентов, пояснили в Нацбанке.

"Решение повысить базовую ставку отражает приверженность Национального Банка к проведению антиинфляционной политики в условиях роста инфляционного давления на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, а также странах-торговых партнерах Казахстана и их переноса на внутренние цены", - говорится в сообщении.

Значимым драйвером инфляционных процессов остается положительный фискальный импульс, наблюдаемый третий год подряд.

Как отметили в главном банке страны, годовая инфляция в марте 2022 года на фоне указанных факторов ускорилась до 12 процентов (в феврале 2022 года – 8,7 процента).

Годовые темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары достигли 15,4 процента (10 процентов) и 10,9 процента (8,6 процента), соответственно.

Стоимость платных услуг выросла на 8,3 процента (7,1 процента). Устойчивый характер ускорения инфляции отражается в росте цен по широкому набору товаров и услуг, что подтверждается существенным повышением показателей базовой инфляции в марте 2022 года.

По данным специалистов НБ РК, инфляционные ожидания не заякорены и продолжают демонстрировать высокую волатильность.

Как заявили в Нацбанке, существенное проинфляционное давление будет оказывать фискальная политика. В 2022 году расходы республиканского бюджета вырастут на 23,6 процента при средних темпах роста в предыдущие три года 16,7 процента. Сохраняющийся положительный фискальный импульс окажет проинфляционное давление как в 2022, так и в 2023 году.

Рост экономической активности в Казахстане по итогам первого квартала 2022 года составил 4,4 процента в годовом выражении, отметили специалисты. По их словам, после замедления роста в январе на фоне введения чрезвычайного положения по всей стране с февраля наметился позитивный тренд во многих отраслях экономики.

Также отмечается, что со стороны внешнего сектора наблюдается усиление проинфляционных факторов. Индекс продовольственных цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в марте 2022 года достиг рекордных значений с 1990 года на фоне повышения цен на все подгруппы продовольственных товаров.

Мировые цены на продовольствие останутся на повышенных уровнях как в 2022 году, так и в 2023 году.

По прогнозу Международного валютного фонда, ожидается, что в 2022 году глобальная инфляция останется высокой. В развитых странах инфляция будет находиться на уровне 5,7 процента (предыдущая оценка 3,9 процента), а в развивающихся – на уровне 8,7 процента (предыдущее значение 5,9 процента).

В 2023 году на фоне ожидаемого более слабого развития мировой экономики и более низких цен на энергоносители инфляция в развитых странах замедлится до 2,5 процента, а в развивающихся – до 6,5 процента.

Основные риски для инфляции на ближайшем горизонте сопряжены со значительным фискальным импульсом при положительной динамике экономики, ростом внутреннего и внешнего спроса, повышением мировых цен на продовольствие, сырье и готовые товары, высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями, разрывом цепочек поставок, импортом высокой инфляции из стран – основных торговых партнеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966678-natsbank-kazahstana-povyshaet-bazovuyu-stavku-do-14-protsentov/