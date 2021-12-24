Как менялся курс биткоина в уходящем году

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последний год стоимость биткоина выросла в два раза. Но актуальный курс криптовалюты – не самый высокий для этого годового периода. О его нестабильном росте читайте в итоговом обзоре NUR.KZ.

Биткоин – это первая в мире децентрализованная криптовалюта, над которой нет надзора со стороны центрального органа.

Согласно данным портала CoinDesk, в 2009 году анонимными программистами была запущена не имеющая иерархической организации электронная платежная система, которая использует называемую «биткоином» криптовалюту для интернет-платежей и в качестве средства сбережения.

Один биткоин делится на 100 миллионов единиц, которые называют «сатоши». То есть получается, что можно купить только часть биткоина, потратив на это относительно небольшую сумму.

И такая возможность очень кстати, ведь за последний год один целый биткоин практически не стоил меньше 10 миллионов тенге.

Сколько стоил биткоин год назад

Ровно год назад, 24 декабря, после небольшого снижения была зафиксирована самая низкая за последний год стоимость биткоина – 23 245,2 долларов США, что по курсу валют Национального банка РК на тот момент было равно 9 796 225 тенге.

Уже через два дня биткоин подорожал до 10 361 151 тенге, и продолжил активный рост пока буквально за две недели не достиг 40 652,07 доллара за токен, что в тенге по актуальному курсу было равно 17 031 592 тенге.

А в течение последующего года одну из числа наиболее популярных криптовалют ждало еще множество резких взлетов и не менее резких падений.

Как менялась стоимость биткоина

Кривая изменения курса биткоина очень непостоянна. С февраля по май после резкого роста криптовалюта относительно стабильно стоила от 44 870 до 63 569,81 доллара или от 18 748 481 до 27 560 692 тенге.

После этого периода токен начал активно дешеветь, заставляя нервничать вложившихся в него инвесторов. К 21 июля он достиг стоимости в 29 789,94 доллара или 12 725 965 тенге.

За падением последовал активный рост и к 7 сентября биткоин «взобрался» на очередной пик в 52 691,90 доллара или 22 460 450 тенге.

Но рекорды ждали криптовалюту впереди. Самого высокого значения не только за последний год, но и за всю историю существования, биткоин достиг 9 ноября 67 553,95 доллара или 28 958 352 тенге.

После достижения рекордного значения стоимость криптовалюты снова начала планомерно снижаться.

Инфографика: CoinDesk

Сколько стоит биткоин сегодня

На сегодняшний день, 24 декабря в 5:59 по времени Алматы, был зафиксирован не самый лучший курс биткоина – 50 807 доллара или 22 044 142 тенге, что на четверть меньше рекорда. Но при этом его стоимость более чем в два раза дороже цены за токен, которая была год назад.

Поэтому биткоину есть куда расти и снижаться. Как он поведет себя в следующий момент, предсказать практически невозможно. Например, еще 12 часов назад его цена была на миллион тенге меньше - 48 445,16 долларов или 21 067 347 тенге.

Напоследок отметим, что, согласно самым первым данным сервиса CoinDesk, стоимость биткоина ровно семь лет назад составляла 336,09 доллара США. По курсу доллара, который на тот момент составлял 182,05 тенге, биткоин стоил 61 186 тенге.

А самая низкая его стоимость за последние семь лет была зафиксирована 15 января 2015 года и составляла 178,02 доллара или 32 676 тенге.

То есть инвесторы, которые приобрели первую децентрализованную криптовалюту по такой цене, на сегодняшний день, несмотря на непостоянство стоимости биткоина, увеличили свой вклад в него в 600 с лишним раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1948162-kak-menyalsya-kurs-bitkoina-v-uhodyaschem-godu/