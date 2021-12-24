Курсы криптовалют к доллару на 24 декабря 2021

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 24 декабря 2021, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,500.05. Сегодня актив торгуется на уровне $49,897.08246085*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00245 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 декабря 2021 составляет $0.08074097*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $130.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $4,034.29385167*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.5457. На данный момент актив торгуется на уровне $3.54599921*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $8.10. Актив торгуется на уровне $160.46006339*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.83. Актуальная стоимость криптовалюты – $36.80540117*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0317. Криптовалюта сегодня стоит $0.98827672*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0083. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17978971*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1948329-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-dekabrya-2021/