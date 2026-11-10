Сколько стоят квартиры в Астане и Алматы

Квартиры в большинстве районов Астаны и Алматы подорожали. Средние цены на 1-комнатные могут превышать 30 млн тенге, а на 3-комнатные – доходить до 80 млн. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В октябре цены на вторичное жилье практически стояли на месте – прирост составил всего 0,1%. Однако в годовом разрезе рост более внушительный – 7,1%. В Астане этот показатель достиг 9,5%, а в Алматы – 5,8%.

Как отмечает портал "Крыша", за последние четыре месяца в Астане цены на квартиры в основном росли. Сильнее всего подорожали "однушки" в районе Алматы (на 10%) и двушки в районе Байконыр (на 15,4%). При этом в районе Байконыр подешевели "трешки" (на 19%), а в районе Сарайшык – двушки (на 11,2%).

В Алматы похожая ситуация: цены в большинстве районов выросли на 2-4,5%. Но в Медеуском районе подешевели квартиры всех размеров: на 3,8-10,2%. Также подешевели "трешки" в Алмалинском (на 7,6%) и "двушки" в Турксибском районах (на 2%).

Сколько просят за квартиры в Астане

Самые дорогие квартиры в Астане – в районе Есиль, а самые доступные – в районе Сарыарка.

Средние ценники, которые указывают казахстанцы в своих объявлениях о продаже жилья в Астане, начинаются от 19,5 млн тенге за 1-комнатную квартиру, а заканчиваются 64 млн тенге – за 3-комнатную.

Средние цены на жилье в районах Астаны Стоимость квартир в объявлениях о продаже (в миллионах тенге) Самые доступные 1-комн. (Сарыарка) 19,5 млн ₸ Самый дорогой район (Есиль) до 64,0 млн ₸ Новый район Нура (2-комн.) 35,8 млн ₸ макс. — наибольшая средняя цена мин. — наименьшая средняя цена Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные Есиль 27,7 млн ₸ 40,6 млн ₸ 64,0 млн ₸ Нура 25,0 млн ₸ 35,8 млн ₸ 54,0 млн ₸ Сарайшык 23,5 млн ₸ 32,5 млн ₸ 52,9 млн ₸ Алматы 22,0 млн ₸ 30,0 млн ₸ 45,0 млн ₸ Байконыр 20,0 млн ₸ 30,0 млн ₸ 40,5 млн ₸ Сарыарка 19,5 млн ₸ 27,5 млн ₸ 39,8 млн ₸ * Указаны средние цены предложения на основе объявлений казахстанцев о продаже квартир.

Источник: krisha.kz.

Сколько просят за квартиры в Алматы

Самые дорогие квартиры – в Бостандыкском районе, самые доступные – в Турксибском и Жетысуском.

Средние цены начинаются от 24,3 млн тенге за 1-комнатную квартиру, а заканчиваются 80 млн – за 3-комнатную.

Средние цены на жилье в районах Алматы Стоимость квартир в объявлениях о продаже (в миллионах тенге) Самый дорогой район (Бостандыкский) до 80,0 млн ₸ Самые доступные 2-комн. (Турксибский) 32,0 млн ₸ 1-комнатные в центре (Алмалинский) 31,0 млн ₸ макс. — наибольшая средняя цена мин. — наименьшая средняя цена Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные Бостандыкский 31,5 млн ₸ 53,5 млн ₸ 80,0 млн ₸ Медеуский 29,2 млн ₸ 48,0 млн ₸ 75,0 млн ₸ Алмалинский 31,0 млн ₸ 44,0 млн ₸ 55,0 млн ₸ Наурызбайский 25,0 млн ₸ 35,0 млн ₸ 50,0 млн ₸ Ауэзовский 27,5 млн ₸ 37,6 млн ₸ 48,9 млн ₸ Алатауский 25,0 млн ₸ 35,0 млн ₸ 46,0 млн ₸ Турксибский 24,3 млн ₸ 32,0 млн ₸ 43,0 млн ₸ Жетысуский 24,3 млн ₸ 33,9 млн ₸ 42,8 млн ₸ * Указаны средние цены предложения на основе объявлений казахстанцев о продаже квартир.

Источник: krisha.kz.

При этом отметим, что в октябре аналитики рассказали о снижении средних цен в объявлениях в Алматы, однако фиксировали рост в Астане и Шымкенте. В целом, если сравнивать стоимость жилья в октябре 2026 года с октябрем 2025 года, то окажется, что она выросла в 16 из 18 городов страны.

Также напомним, что ранее эксперт отметил снижение статистики по сделкам на рынке жилой недвижимости. Однако, по его мнению, это не указывает на обвал, так как реальные цены на жилье показывают стабильную ситуацию.

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