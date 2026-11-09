Более чем в два раза подорожало арендное жилье с 2020 года в Казахстане
Опубликовано:
В октябре цены на новые квартиры выросли на 0,5% за месяц, а на вторичные – лишь на 0,1%. Однако сейчас жилье стоит заметно дороже, чем в декабре 2020 года. Подробности читайте на NUR.KZ.
В октябре цены на жилье, согласно данным Бюро национальной статистики, показывали умеренный рост цен – квартиры на первичном рынке подорожали на 0,5% за месяц, а на вторичном – лишь на 0,1%.
Цены на арендное жилье вообще снизились на 0,1%, хотя в предыдущие месяцы показывали сильный прирост.
При этом в годовом разрезе обратная картина: первичный рынок показал рост цен на 10,4%, вторичный – на 7,1%, а арендное жилье – сразу 14,6%.
Особенно внушительным рост оказался в разрезе нескольких лет. По сравнению с декабрем 2020 года цены выросли следующим образом:
- на первичное жилье – 78,2%;
- на вторичное жилье – 78,8%;
- на арендное жилье – 131,6%.
Рост цен на рынке жилья в Казахстане в октябре 2026 года
Динамика стоимости первичного, вторичного и арендного жилья за год и к декабрю 2020 года
Источник: Бюро национальной статистики.
Где цены выросли сильнее всего
Лидером по годовому росту цен на первичном рынке жилья стал Туркестан – 19,4%. На вторичном рынке первое место досталось Кокшетау – 16,1% за год.
Наименьший рост цен зафиксирован в Жезказгане: "первичка" подорожала лишь на 1%, а "вторичка" – на 1,3%.
В Алматы цены на новые квартиры за год выросли на 14,3%, а на вторичные – на 5,6%. В Астане рост цен составил 10,2% и 9,5% соответственно.
В Шымкенте на первичном рынке прирост составил 5,1%, а на вторичном – 4,1% за год.
В сфере арендного жилья наибольший годовой рост цен отмечен в Петропавловске – сразу 31%. В Уральске наименьший прирост – 4,7%.
Рост цен на рынке жилья по городам Казахстана в октябре 2026 года
Годовая динамика цен на первичное, вторичное и арендное жилье к октябрю 2025 года
|Регион
|Первичное
|Вторичное
|Арендное
|Казахстан
|10,4%
|7,1%
|14,6%
|Астана
|10,2%
|9,5%
|20,1%
|Алматы
|14,3%
|5,6%
|14,2%
|Шымкент
|5,1%
|4,1%
|8,7%
|Актау
|4,8%
|3,3%
|6,5%
|Актобе
|18,7%
|4,6%
|13,4%
|Атырау
|6,1%
|5,8%
|11,4%
|Жезказган
|1,0%
|1,3%
|5,7%
|Кокшетау
|12,7%
|16,1%
|15,8%
|Караганда
|4,1%
|5,3%
|9,7%
|Қонаев
|3,2%
|3,3%
|10,1%
|Костанай
|7,3%
|10,3%
|15,9%
|Кызылорда
|6,5%
|10,0%
|11,3%
|Уральск
|11,8%
|5,2%
|4,7%
|Усть-Каменогорск
|9,0%
|7,2%
|17,1%
|Павлодар
|10,6%
|9,7%
|28,3%
|Петропавловск
|2,5%
|2,4%
|31,0%
|Семей
|4,0%
|6,8%
|10,9%
|Талдыкорган
|2,3%
|4,9%
|9,6%
|Тараз
|4,5%
|1,9%
|10,8%
|Туркестан
|19,4%
|5,5%
|12,0%
Источник: Бюро национальной статистики.
Самое дорогое новое жилье продается в Алматы – в среднем 746 673 тенге за квадратный метр (кв.м). Следом идет Астана – 746 490 тенге.
В Шымкенте средний ценник за "квадрат" составил 544 641 тенге, а самый низкий показатель зафиксирован в Уральске – 349 668 тенге.
Средняя стоимость 1 кв.м на первичном рынке в Казахстане составила 629 463 тенге.
На вторичном рынке лидером также является Алматы – 756 330 тенге. Следом идет Астана – 742 709 тенге.
В Шымкенте показатель равен 479 879 тенге за квадратный метр. Самые низкие цены зафиксированы в Кызылорде – 346 276 тенге.
Средние цены на рынке жилья в Казахстане в октябре 2026 года
Средняя стоимость за 1 квадратный метр по городам (первичное, вторичное и арендное жилье)
|Регион
|Первичное
|Вторичное
|Арендное
|Казахстан
|629 463 ₸
|639 009 ₸
|5 451 ₸
|Астана
|746 490 ₸
|742 709 ₸
|6 352 ₸
|Алматы
|746 673 ₸
|756 330 ₸
|6 288 ₸
|Шымкент
|544 641 ₸
|479 879 ₸
|4 607 ₸
|Актау
|474 849 ₸
|353 675 ₸
|3 993 ₸
|Актобе
|372 750 ₸
|373 563 ₸
|3 459 ₸
|Атырау
|553 394 ₸
|523 749 ₸
|4 598 ₸
|Жезказган
|473 151 ₸
|386 967 ₸
|4 353 ₸
|Кокшетау
|376 843 ₸
|393 309 ₸
|3 894 ₸
|Караганда
|401 945 ₸
|411 181 ₸
|5 241 ₸
|Қонаев
|474 766 ₸
|463 037 ₸
|4 240 ₸
|Костанай
|451 351 ₸
|449 743 ₸
|3 549 ₸
|Кызылорда
|413 009 ₸
|346 276 ₸
|3 475 ₸
|Уральск
|349 668 ₸
|393 344 ₸
|3 499 ₸
|Усть-Каменогорск
|526 138 ₸
|424 398 ₸
|4 072 ₸
|Павлодар
|509 261 ₸
|469 203 ₸
|4 036 ₸
|Петропавловск
|413 147 ₸
|428 544 ₸
|4 927 ₸
|Семей
|475 795 ₸
|469 932 ₸
|4 106 ₸
|Талдыкорган
|484 558 ₸
|423 078 ₸
|3 734 ₸
|Тараз
|422 537 ₸
|350 755 ₸
|2 617 ₸
|Туркестан
|421 478 ₸
|391 922 ₸
|2 914 ₸
* Указаны средние цены предложения за 1 кв. м.
Источник: Бюро национальной статистики.
Таким образом, можно отметить, что несмотря на замедление роста, цены на рынке жилой недвижимости остаются гораздо выше, чем фиксировались в прошлые годы.
А о том, какие ценники в октябре указывали владельцы жилья в своих объявлениях о продаже, мы рассказывали здесь.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2454024-kak-izmenilis-ceny-na-zhile-s-2020-goda-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах