Более чем в два раза подорожало арендное жилье с 2020 года в Казахстане

В октябре цены на новые квартиры выросли на 0,5% за месяц, а на вторичные – лишь на 0,1%. Однако сейчас жилье стоит заметно дороже, чем в декабре 2020 года. Подробности читайте на NUR.KZ.

В октябре цены на жилье, согласно данным Бюро национальной статистики, показывали умеренный рост цен – квартиры на первичном рынке подорожали на 0,5% за месяц, а на вторичном – лишь на 0,1%.

Цены на арендное жилье вообще снизились на 0,1%, хотя в предыдущие месяцы показывали сильный прирост.

При этом в годовом разрезе обратная картина: первичный рынок показал рост цен на 10,4%, вторичный – на 7,1%, а арендное жилье – сразу 14,6%.

Особенно внушительным рост оказался в разрезе нескольких лет. По сравнению с декабрем 2020 года цены выросли следующим образом:

на первичное жилье – 78,2%;

на вторичное жилье – 78,8%;

на арендное жилье – 131,6%.

Рост цен на рынке жилья в Казахстане в октябре 2026 года Динамика стоимости первичного, вторичного и арендного жилья за год и к декабрю 2020 года Лидер роста за год (Аренда) +14,6% Рост аренды с 2020 года +131,6% Первичное жилье за год +10,4% Арендное жилье К октябрю 2025 г. +14,6% К декабрю 2020 г. +131,6% ️ Первичное жилье (новостройки) К октябрю 2025 г. +10,4% К декабрю 2020 г. +78,2% Вторичное жилье К октябрю 2025 г. +7,1% К декабрю 2020 г. +78,8% Источник: Бюро национальной статистики.

Где цены выросли сильнее всего

Лидером по годовому росту цен на первичном рынке жилья стал Туркестан – 19,4%. На вторичном рынке первое место досталось Кокшетау – 16,1% за год.

Наименьший рост цен зафиксирован в Жезказгане: "первичка" подорожала лишь на 1%, а "вторичка" – на 1,3%.

В Алматы цены на новые квартиры за год выросли на 14,3%, а на вторичные – на 5,6%. В Астане рост цен составил 10,2% и 9,5% соответственно.

В Шымкенте на первичном рынке прирост составил 5,1%, а на вторичном – 4,1% за год.

В сфере арендного жилья наибольший годовой рост цен отмечен в Петропавловске – сразу 31%. В Уральске наименьший прирост – 4,7%.

Рост цен на рынке жилья по городам Казахстана в октябре 2026 года Годовая динамика цен на первичное, вторичное и арендное жилье к октябрю 2025 года макс. — наибольший рост мин. — наименьший рост Регион Первичное Вторичное Арендное Казахстан 10,4% 7,1% 14,6% Астана 10,2% 9,5% 20,1% Алматы 14,3% 5,6% 14,2% Шымкент 5,1% 4,1% 8,7% Актау 4,8% 3,3% 6,5% Актобе 18,7% 4,6% 13,4% Атырау 6,1% 5,8% 11,4% Жезказган 1,0% 1,3% 5,7% Кокшетау 12,7% 16,1% 15,8% Караганда 4,1% 5,3% 9,7% Қонаев 3,2% 3,3% 10,1% Костанай 7,3% 10,3% 15,9% Кызылорда 6,5% 10,0% 11,3% Уральск 11,8% 5,2% 4,7% Усть-Каменогорск 9,0% 7,2% 17,1% Павлодар 10,6% 9,7% 28,3% Петропавловск 2,5% 2,4% 31,0% Семей 4,0% 6,8% 10,9% Талдыкорган 2,3% 4,9% 9,6% Тараз 4,5% 1,9% 10,8% Туркестан 19,4% 5,5% 12,0% Источник: Бюро национальной статистики.

Самое дорогое новое жилье продается в Алматы – в среднем 746 673 тенге за квадратный метр (кв.м). Следом идет Астана – 746 490 тенге.

В Шымкенте средний ценник за "квадрат" составил 544 641 тенге, а самый низкий показатель зафиксирован в Уральске – 349 668 тенге.

Средняя стоимость 1 кв.м на первичном рынке в Казахстане составила 629 463 тенге.

На вторичном рынке лидером также является Алматы – 756 330 тенге. Следом идет Астана – 742 709 тенге.

В Шымкенте показатель равен 479 879 тенге за квадратный метр. Самые низкие цены зафиксированы в Кызылорде – 346 276 тенге.

Средние цены на рынке жилья в Казахстане в октябре 2026 года Средняя стоимость за 1 квадратный метр по городам (первичное, вторичное и арендное жилье) Первичное жилье (РК) 629 463 ₸ Вторичное жилье (РК) 639 009 ₸ Арендное жилье (РК) 5 451 ₸ макс. — самая высокая цена мин. — самая доступная цена Регион Первичное Вторичное Арендное Казахстан 629 463 ₸ 639 009 ₸ 5 451 ₸ Астана 746 490 ₸ 742 709 ₸ 6 352 ₸ Алматы 746 673 ₸ 756 330 ₸ 6 288 ₸ Шымкент 544 641 ₸ 479 879 ₸ 4 607 ₸ Актау 474 849 ₸ 353 675 ₸ 3 993 ₸ Актобе 372 750 ₸ 373 563 ₸ 3 459 ₸ Атырау 553 394 ₸ 523 749 ₸ 4 598 ₸ Жезказган 473 151 ₸ 386 967 ₸ 4 353 ₸ Кокшетау 376 843 ₸ 393 309 ₸ 3 894 ₸ Караганда 401 945 ₸ 411 181 ₸ 5 241 ₸ Қонаев 474 766 ₸ 463 037 ₸ 4 240 ₸ Костанай 451 351 ₸ 449 743 ₸ 3 549 ₸ Кызылорда 413 009 ₸ 346 276 ₸ 3 475 ₸ Уральск 349 668 ₸ 393 344 ₸ 3 499 ₸ Усть-Каменогорск 526 138 ₸ 424 398 ₸ 4 072 ₸ Павлодар 509 261 ₸ 469 203 ₸ 4 036 ₸ Петропавловск 413 147 ₸ 428 544 ₸ 4 927 ₸ Семей 475 795 ₸ 469 932 ₸ 4 106 ₸ Талдыкорган 484 558 ₸ 423 078 ₸ 3 734 ₸ Тараз 422 537 ₸ 350 755 ₸ 2 617 ₸ Туркестан 421 478 ₸ 391 922 ₸ 2 914 ₸ * Указаны средние цены предложения за 1 кв. м.

Источник: Бюро национальной статистики.

Таким образом, можно отметить, что несмотря на замедление роста, цены на рынке жилой недвижимости остаются гораздо выше, чем фиксировались в прошлые годы.

А о том, какие ценники в октябре указывали владельцы жилья в своих объявлениях о продаже, мы рассказывали здесь.

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