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      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Более чем в два раза подорожало арендное жилье с 2020 года в Казахстане

      Опубликовано:

      Домик-копилка на фоне стройки.
      Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В октябре цены на новые квартиры выросли на 0,5% за месяц, а на вторичные – лишь на 0,1%. Однако сейчас жилье стоит заметно дороже, чем в декабре 2020 года. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В октябре цены на жилье, согласно данным Бюро национальной статистики, показывали умеренный рост цен – квартиры на первичном рынке подорожали на 0,5% за месяц, а на вторичном – лишь на 0,1%.

      Цены на арендное жилье вообще снизились на 0,1%, хотя в предыдущие месяцы показывали сильный прирост.

      При этом в годовом разрезе обратная картина: первичный рынок показал рост цен на 10,4%, вторичный – на 7,1%, а арендное жилье – сразу 14,6%.

      Особенно внушительным рост оказался в разрезе нескольких лет. По сравнению с декабрем 2020 года цены выросли следующим образом:

      • на первичное жилье – 78,2%;
      • на вторичное жилье – 78,8%;
      • на арендное жилье – 131,6%.

      Рост цен на рынке жилья в Казахстане в октябре 2026 года

      Динамика стоимости первичного, вторичного и арендного жилья за год и к декабрю 2020 года

      Лидер роста за год (Аренда)
      +14,6%
      Рост аренды с 2020 года
      +131,6%
      Первичное жилье за год
      +10,4%
      Арендное жилье
      К октябрю 2025 г.
      +14,6%
      К декабрю 2020 г.
      +131,6%
      ️ Первичное жилье (новостройки)
      К октябрю 2025 г.
      +10,4%
      К декабрю 2020 г.
      +78,2%
      Вторичное жилье
      К октябрю 2025 г.
      +7,1%
      К декабрю 2020 г.
      +78,8%

      Источник: Бюро национальной статистики.

      Где цены выросли сильнее всего

      Лидером по годовому росту цен на первичном рынке жилья стал Туркестан – 19,4%. На вторичном рынке первое место досталось Кокшетау – 16,1% за год.

      Наименьший рост цен зафиксирован в Жезказгане: "первичка" подорожала лишь на 1%, а "вторичка" – на 1,3%.

      В Алматы цены на новые квартиры за год выросли на 14,3%, а на вторичные – на 5,6%. В Астане рост цен составил 10,2% и 9,5% соответственно.

      В Шымкенте на первичном рынке прирост составил 5,1%, а на вторичном – 4,1% за год.

      В сфере арендного жилья наибольший годовой рост цен отмечен в Петропавловске – сразу 31%. В Уральске наименьший прирост – 4,7%.

      Рост цен на рынке жилья по городам Казахстана в октябре 2026 года

      Годовая динамика цен на первичное, вторичное и арендное жилье к октябрю 2025 года

      макс. — наибольший рост мин. — наименьший рост
      Регион Первичное Вторичное Арендное
      Казахстан 10,4% 7,1% 14,6%
      Астана 10,2% 9,5% 20,1%
      Алматы 14,3% 5,6% 14,2%
      Шымкент 5,1% 4,1% 8,7%
      Актау 4,8% 3,3% 6,5%
      Актобе 18,7% 4,6% 13,4%
      Атырау 6,1% 5,8% 11,4%
      Жезказган 1,0% 1,3% 5,7%
      Кокшетау 12,7% 16,1% 15,8%
      Караганда 4,1% 5,3% 9,7%
      Қонаев 3,2% 3,3% 10,1%
      Костанай 7,3% 10,3% 15,9%
      Кызылорда 6,5% 10,0% 11,3%
      Уральск 11,8% 5,2% 4,7%
      Усть-Каменогорск 9,0% 7,2% 17,1%
      Павлодар 10,6% 9,7% 28,3%
      Петропавловск 2,5% 2,4% 31,0%
      Семей 4,0% 6,8% 10,9%
      Талдыкорган 2,3% 4,9% 9,6%
      Тараз 4,5% 1,9% 10,8%
      Туркестан 19,4% 5,5% 12,0%

      Источник: Бюро национальной статистики.

      Самое дорогое новое жилье продается в Алматы – в среднем 746 673 тенге за квадратный метр (кв.м). Следом идет Астана – 746 490 тенге.

      В Шымкенте средний ценник за "квадрат" составил 544 641 тенге, а самый низкий показатель зафиксирован в Уральске – 349 668 тенге.

      Средняя стоимость 1 кв.м на первичном рынке в Казахстане составила 629 463 тенге.

      На вторичном рынке лидером также является Алматы – 756 330 тенге. Следом идет Астана – 742 709 тенге.

      В Шымкенте показатель равен 479 879 тенге за квадратный метр. Самые низкие цены зафиксированы в Кызылорде – 346 276 тенге.

      Средние цены на рынке жилья в Казахстане в октябре 2026 года

      Средняя стоимость за 1 квадратный метр по городам (первичное, вторичное и арендное жилье)

      Первичное жилье (РК)
      629 463 ₸
      Вторичное жилье (РК)
      639 009 ₸
      Арендное жилье (РК)
      5 451 ₸
      макс. — самая высокая цена мин. — самая доступная цена
      Регион Первичное Вторичное Арендное
      Казахстан 629 463 ₸ 639 009 ₸ 5 451 ₸
      Астана 746 490 ₸ 742 709 ₸ 6 352 ₸
      Алматы 746 673 ₸ 756 330 ₸ 6 288 ₸
      Шымкент 544 641 ₸ 479 879 ₸ 4 607 ₸
      Актау 474 849 ₸ 353 675 ₸ 3 993 ₸
      Актобе 372 750 ₸ 373 563 ₸ 3 459 ₸
      Атырау 553 394 ₸ 523 749 ₸ 4 598 ₸
      Жезказган 473 151 ₸ 386 967 ₸ 4 353 ₸
      Кокшетау 376 843 ₸ 393 309 ₸ 3 894 ₸
      Караганда 401 945 ₸ 411 181 ₸ 5 241 ₸
      Қонаев 474 766 ₸ 463 037 ₸ 4 240 ₸
      Костанай 451 351 ₸ 449 743 ₸ 3 549 ₸
      Кызылорда 413 009 ₸ 346 276 ₸ 3 475 ₸
      Уральск 349 668 ₸ 393 344 ₸ 3 499 ₸
      Усть-Каменогорск 526 138 ₸ 424 398 ₸ 4 072 ₸
      Павлодар 509 261 ₸ 469 203 ₸ 4 036 ₸
      Петропавловск 413 147 ₸ 428 544 ₸ 4 927 ₸
      Семей 475 795 ₸ 469 932 ₸ 4 106 ₸
      Талдыкорган 484 558 ₸ 423 078 ₸ 3 734 ₸
      Тараз 422 537 ₸ 350 755 ₸ 2 617 ₸
      Туркестан 421 478 ₸ 391 922 ₸ 2 914 ₸

      * Указаны средние цены предложения за 1 кв. м.
      Источник: Бюро национальной статистики.

      Таким образом, можно отметить, что несмотря на замедление роста, цены на рынке жилой недвижимости остаются гораздо выше, чем фиксировались в прошлые годы.

      А о том, какие ценники в октябре указывали владельцы жилья в своих объявлениях о продаже, мы рассказывали здесь.

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