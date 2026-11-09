Сколько нужно зарабатывать, чтобы оформить ипотеку в Казахстане

Чтобы купить квартиру за 30 млн тенге в ипотеку на 15-20 лет, нужно зарабатывать примерно 700-950 тыс. тенге в месяц. Это минимальное условие во многих банках. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Ипотека в Казахстане доступна не всем гражданам. Причина кроется в ценах на жилье, высоких процентах по займам и правилах, согласно которым на кредиты должно уходить не более 50% дохода заемщика.

Напомним, по некоторым автокредитам и займам в рамках жилищно-строительных сбережений (ЖСС), коэффициент долговой нагрузки в Казахстане не учитывается. Однако рыночных предложений от обычных банков это не касается.

На каких условиях банки выдают ипотеки

Как отмечает портал "Крыша", если ипотечный платеж составляет 500 тыс. тенге, то официальный доход заемщика должен быть минимум 1 млн тенге. Причем банк учитывает и другие кредиты, поэтому перед подачей заявки лучше их закрыть.

Однако в среднем условия чуть мягче. Для расчета аналитики взяли квартиру стоимостью в 30 млн тенге.

В зависимости от банка покупателю потребуется внести 15-20% стоимости жилья собственными средствами. Это 4,5-6 млн тенге. Оставшиеся 24-25,5 млн тенге можно получить в кредит.

Расчеты банков показали, что для покупки квартиры за 30 млн тенге заемщику понадобится официальная зарплата примерно от 700 тыс. до 950 тыс. тенге в месяц – ежемесячные платежи варьируются в среднем от 361 тыс. до 463 тыс. тенге.

Рыночная ипотека в банках Казахстана Ставки вознаграждения, размер ежемесячного платежа и минимально необходимый доход Мин. платеж в месяц (Halyk Bank) 361 000 ₸ Мин. ставка (ForteBank) 21,5% Мин. первый взнос (ForteBank) от 15% Банк Первый взнос Ставка Платеж в мес. Нужный доход Altyn Bank 20% 23,7% 436 000 ₸ 874 000 ₸ Halyk Bank 20% 21,6% 361 000 ₸ 722 000 ₸ Нурбанк 20% 22,2% 450 000 ₸ 900 000 ₸ ForteBank 15% 21,5% 463 000 ₸ 926 000 ₸ Банк ЦентрКредит 20% 21,8% 454 000 ₸ 908 000 ₸ Freedom Bank 20% 24,3% 446 000 ₸ 892 000 ₸ Bereke Bank 20% 24,0% 452 000 ₸ 904 000 ₸ Bank RBK 20% 24,5% 446 000 ₸ 892 000 ₸ * Расчет ориентировочный. Требуемый совокупный доход рассчитан с учетом коэффициента долговой нагрузки (КДН не более 50% от дохода).

Источник данных: krisha.kz

Также стоит учитывать дополнительные расходы при оформлении ипотеки. Например, комиссия за организацию займа может составлять 1-2% от суммы кредита. При займе на 24 млн тенге это 480 тыс. тенге. В некоторых банках от комиссии можно отказаться, но тогда процентная ставка по кредиту будет выше.

Какие расходы нужно учесть помимо первоначального взноса

Покупателю понадобится дополнительная сумма на оформление сделки и ипотеки. В среднем на эти расходы стоит заложить около 300 тыс. тенге:

оценка квартиры площадью 50 квадратных метров – около 40 тыс. тенге;

нотариальное оформление договора купли-продажи и договора залога - по 4 месячных расчетных показателя (МРП), то есть по 17,3 тыс. тенге за каждый;

за каждый; регистрация права собственности - 1 304 тенге в обычном порядке или 5 тыс. тенге в ускоренном;

в обычном порядке или в ускоренном; страхование квартиры – примерно 200 тыс. тенге.

Кроме того, желательно заранее сформировать финансовый резерв. Его размер должен покрывать хотя бы один-два ежемесячных платежа по ипотеке. Это поможет справиться с временной задержкой зарплаты или непредвиденными расходами.

Таким образом, для покупки квартиры за 30 млн тенге в обычном банке одному заемщику понадобится:

официальная зарплата от 700 тыс. до 950 тыс. тенге в месяц;

в месяц; первоначальный взнос от 4,5 до 6 млн тенге;

еще около 300 тыс. тенге на оформление сделки и ипотеки;

на оформление сделки и ипотеки; финансовый резерв на случай непредвиденных обстоятельств.

В некоторых ипотечных программах требования к доходу могут быть ниже, однако они предполагают более высокий первоначальный взнос или дополнительные условия.

Можно ли получить ипотеку с меньшей зарплатой

Если собственного дохода недостаточно, можно привлечь созаемщика. Банк учтет официальные доходы обоих участников сделки, но также проверит их кредитную нагрузку.

В отдельных случаях банки могут учитывать дополнительные источники дохода. Например, поступления от предпринимательской деятельности или сдачи недвижимости в аренду. Однако порядок подтверждения таких доходов зависит от требований конкретного банка.

Также казахстанцы могут попробовать оформить ипотеку в рамках системы жилищно-строительных сбережений, где проценты и переплата будут ниже. Также отметим, что "Отбасы банк", который работает в рамках ЖСС, с 31 октября повысил комиссию по промежуточному и предварительному займам. Ее максимальный размер теперь может достигать 1 млн тенге.

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