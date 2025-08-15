Кто может бесплатно ездить по платным трассам: "КазАвтоЖол" опубликовал список

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Кто может бесплатно ездить по платным трассам: "КазАвтоЖол" опубликовал список

      Опубликовано:

      Терминал для внесения оплаты за проезд по платной дороге
      Терминал для внесения оплаты за проезд по платной дороге. Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

      В АО "НК "КазАвтоЖол" перечислили категории граждан, которым разрешено бесплатно пользоваться платными трассами, передает NUR.KZ. Также стало известно, как получить соответствующее разрешение.

      По данным "КазАвтоЖол", от уплаты за пользование платными автомобильными дорогами освобождаются несколько категорий транспортных средств.

      1. Специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей:

      • организации скорой медицинской помощи;
      • аварийно-спасательных служб;
      • правоохранительных органов;
      • органов транспортного контроля;
      • специальных государственных органов;
      • Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований;
      • Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения;
      • частного партнера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание на соответствующей платной автомобильной дороге (участке), определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      • уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

      2. Транспорт, курсирующий в пределах определенной территории:

      • автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;
      • автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;
      • грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;
      • легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района.

      3. Легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.

      Номерные знаки указанных транспортных средств включаются в специализированные группы в соответствии с вышеуказанными категориями. Их проезд по платной дороге регистрируется камерами на контрольных арках, и взимание платы за проезд в системе не производится.

      "Для получения данного права представители вышеуказанных категорий должны направить официальное запрос в АО "НК "КазАвтоЖол" с приложением государственных номерных знаков своих транспортных средств, а также маршрутных листов рейсовых автобусов", - сказано в сообщении.

      Напомним, в Казахстане более 10 платных автомобильных дорог первой технической категории, за проезд по которым в том числе платят владельцы легковых автомобилей. В этом году планировали ввести еще три таких участка.

      Весной этого года платными стали дороги Костанай –Денисовка и Балхаш – Бурылбайтал, а с 17 августа на платной основе будет использоваться участок Актау – Бейнеу.

      Добавим, что тарифы за платные дороги для удобства устанавливаются с округлением в 10 тенге. Если сумма оплаты будет выше, чем должно быть в МРП, то разница возвращается казахстанцам на счет номера их автомобиля.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.