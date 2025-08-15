Кто может бесплатно ездить по платным трассам: "КазАвтоЖол" опубликовал список

В АО "НК "КазАвтоЖол" перечислили категории граждан, которым разрешено бесплатно пользоваться платными трассами, передает NUR.KZ. Также стало известно, как получить соответствующее разрешение.

По данным "КазАвтоЖол", от уплаты за пользование платными автомобильными дорогами освобождаются несколько категорий транспортных средств.

1. Специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей:

организации скорой медицинской помощи;

аварийно-спасательных служб;

правоохранительных органов;

органов транспортного контроля;

специальных государственных органов;

Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований;

Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения;

частного партнера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание на соответствующей платной автомобильной дороге (участке), определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

2. Транспорт, курсирующий в пределах определенной территории:

автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;

автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;

легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района.

3. Легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.

Номерные знаки указанных транспортных средств включаются в специализированные группы в соответствии с вышеуказанными категориями. Их проезд по платной дороге регистрируется камерами на контрольных арках, и взимание платы за проезд в системе не производится.

"Для получения данного права представители вышеуказанных категорий должны направить официальное запрос в АО "НК "КазАвтоЖол" с приложением государственных номерных знаков своих транспортных средств, а также маршрутных листов рейсовых автобусов", - сказано в сообщении.

Напомним, в Казахстане более 10 платных автомобильных дорог первой технической категории, за проезд по которым в том числе платят владельцы легковых автомобилей. В этом году планировали ввести еще три таких участка.

Весной этого года платными стали дороги Костанай –Денисовка и Балхаш – Бурылбайтал, а с 17 августа на платной основе будет использоваться участок Актау – Бейнеу.

Добавим, что тарифы за платные дороги для удобства устанавливаются с округлением в 10 тенге. Если сумма оплаты будет выше, чем должно быть в МРП, то разница возвращается казахстанцам на счет номера их автомобиля.

