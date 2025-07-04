К желающим отдохнуть на Алаколе казахстанцам обратились с предупреждением
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Полиция области Абай из-за наплыва туристов на Алаколь усилила меры безопасности на дорогах региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент полиции.
Как сообщили в полиции, летом традиционно число желающих посетить озеро Алаколь растет. Сейчас в регионе, а особенно в районе Мақаншы, наблюдается наплыв туристов.
"В связи с этим на территории района проводятся профилактические мероприятия в усиленном режиме, направленные на предотвращение ДТП", - предупреждают казахстанцев.
Полицейские проводят разъяснительные беседы с водителями, напоминая о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. В ходе профилактики акцент делается на соблюдение скоростного режима, недопустимость управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, обязательность пропуска пешеходов и использования ремней безопасности.
Помимо этого вдоль автодорог организованы специальные передвижные медицинские пункты, в которых проводится проверка состояния здоровья водителей.
"Целью медицинского осмотра является предотвращение неожиданных ситуаций в пути и обеспечение хорошего самочувствия водителей во время движения", - отметили в полиции.
Напомним, в начале недели сообщалось, что в области Абай в ДТП трагически погибли военнослужащий срочной службы и его родители.
До этого в области Жетісу в результате ДТП при исполнении служебных обязанностей погибли майор полиции Арнур Алханов и старший лейтенант полиции Шынгыс Асилбеков. Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким погибших.
Позже стало известно, что полицией возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием автомобиля Nissan Maxima, произошедшей на автодороге Талдыкорган - Текели, жертвами которой стали полицейские.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262510-k-zhelayushchim-otdohnut-na-alakole-kazahstancam-obratilis-s-preduprezhdeniem/
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