Казахстанцы рассказали, за сколько отдохнули на Алаколе этим летом

Алаколь. Фото: ДЧС Алматинской области/gov.kz

Озеро Алаколь является одним из популярных мест отдыха казахстанцев. Многие отправляются сюда, чтобы понежиться на солнце, искупаться в чистой воде и позагорать. Алматинцы рассказали, во сколько им обошлась поездка на побережье этим летом, передает корреспондент NUR.KZ.

Житель южной столицы недавно посетил одну из зон отдыха, расположенную в Жетысуской области.

Руслан рассказывает, что отправился до Акши на поезде в плацкартном вагоне со станции Алматы-1. Билеты туда и обратно обошлись ему в сумму около 7000 тенге. Недорогие авиа- и ж/д билеты ищите на Aviata.kz.

На Алаколь он ездил вместе с друзьями на три дня. Одному человеку проживание в трехместном номере эконом-класса в деревянных коттеджах стоило 3500 тенге в сутки. Внутри были кровати, стулья, стол, холодильник. Один санузел - на два номера.

За питание Руслан платил отдельно, уходило в день примерно 5000-7000 тенге. Всего за три дня отдыха вместе с проездом он потратил около 40 тысяч тенге.

"Я впервые ехал на поезде, впечатления остались хорошие. Особенно классно, когда едешь в компании знакомых. В принципе, цены на Алаколе, я считаю, доступные. Да и питался за эту сумму я вполне неплохо. Мне все понравилось", - отметил алматинец.

Еще одна жительница южной столицы говорит, что недавно побывала на Алаколе с мужем и 12-летним ребенком. Они тоже провели там три дня.

"Цены на разные поезда из Алматы до поселка Акши, в котором выходят отдыхающие, достаточно сильно отличаются.

На Алаколь мы ехали на стандартном поезде, где были купе и плацкарт. Взрослый билет в купе стоил 5913 тенге, а детский - 3230 тенге. То есть за проезд в одну сторону за двоих взрослых и одного ребенка мы отдали 15 056 тенге.

В обратную сторону мы выезжали на новом поезде "Тальго", где есть только купе: стандартные 4-местные и 2-местные люкс. Взрослый билет в стандартное купе стоил 8762 тенге, а детский - 4738 тенге. За проезд в обратную сторону за троих мы отдали 22 262 тенге. Всего на проезд поездом на нашу семью ушло 37 318 тенге", - рассказала Екатерина.

По ее словам, на Алаколе они забронировали трехместный номер в одном из пансионатов.

"На выбор были номера: трехместный семейный стандарт плюс за 37 200 тенге в сутки (111 600 тенге за трое суток) и трехместный полулюкс за 39 000 тенге в сутки (117 000 тенге за трое суток). На полулюксы была скидка 10%, поэтому за трое суток мы в результате заплатили меньше, чем за стандарт, 105 300 тенге (35 100 тенге в сутки).

Спустя трое суток выехать из номера нам надо было в 9 утра, а обратный поезд был вечером, поэтому за нахождение на территории пансионата в течение дня нужно было заплатить еще 9000 тенге с человека или 27 000 тенге. В результате за трое суток и 6 часов мы заплатили 132 300 тенге", - говорит алматинка.

Туристка отметила, что в стоимость проживания входило полноценное питание. Кормили их в пансионате сытно, поэтому дополнительно семья практически ни за что не платила.

"Единственное, сами покупали воду в магазине, который находится на территории пансионата. Цены в нем на популярные товары (соки, воду, мороженое, различные снеки и так далее) примерно в два-три раза выше, чем в Алматы. В магазине за три дня мы оставили примерно 7000 тенге", - объясняет Екатерина.

Из платных развлечений у них были катания на водном мотоцикле (6000 тенге за 10 минут), на таблетке и банане (по 2000 тенге за 10 минут). На это семья потратила 14 000 тенге. Еще, добавила алматинка, они купили аквашузы за 3500 тенге (10 500 тенге на троих).

В итоге отдых на Алаколе семье обошелся в общую сумму чуть более 200 тысяч тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1977411-kazahstantsy-rasskazali-za-skolko-otdohnuli-na-alakole-etim-letom/