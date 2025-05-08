Сколько денег обналичили казахстанцы с начала 2025 года

С начала года казахстанцы сняли через банкоматы 6 трлн тенге – это на 6,6% больше, чем было годом ранее. Чаще всего наличные используют в Северо-Казахстанской области. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы активно переходят на безналичные расчеты. Как отмечает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), в первом квартале текущего года прирост их объема составил 22,4% – в абсолютном выражении объем безналичных транзакций вырос до 40,3 трлн тенге. Это 87,1% от общего оборота по картам (безналичные операции и выдача наличных).

Примечательно, что многие казахстанцы, несмотря на цифровизацию, по-прежнему предпочитают наличные деньги. За первые три месяца 2025 года жители страны обналичили через банкоматы 6,0 трлн тенге – это на 6,6% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Аналитики считают, что это может свидетельствовать о сохранении потребности в наличных для повседневных расходов в отдаленных населенных пунктах и все еще высокой доле теневого сектора в экономике.

Если же сравнивать по суммам, то "средний чек" безналичных операций в стране вырос в отчетном периоде на 8,1%, до 13,3 тыс. тенге, а по снятию из банкоматов – сразу на 15,8%, до 109,9 тыс. тенге, что, впрочем, объясняется повышением доходов граждан (в том числе и пенсий в 2025 году), а также ростом инфляции.

В целом, на фоне двухзначного роста наличных в обращении (+18% за год) в среднем на каждого казахстанца теперь приходятся 211 тыс. тенге наличности против 181 тыс. тенге годом ранее.

Чаще всего наличными деньгами пользуются жители Северо-Казахстанской области – здесь на безналичные расчеты приходится менее 75% от оборота по банковским картам. Для понимания: в Алматы и Алматинской области на "безнал" приходится более 90% операций.

Безналичные транзакции в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Примечательно, что количество платежных карт в Казахстане лишь увеличивается. В прошлом году стало известно, что в стране было открыто около 80 млн карточек, то есть примерно по 4 карточки на человека.

В 2025 году прирост наблюдался почти во всех регионах, в том числе в Северо-Казахстанской области. Исключением из общей картины стали только область Ұлытау (менее трех карт) и Туркестанская область (менее двух карт), где их количество в среднем на жителя снизилось.

Лидером по количеству платежных карточек стал Алматы – здесь на одного человека приходится больше 7 карточек. Для сравнения: в Астане и Шымкенте соотношение составляет чуть больше трех к одному.

Использование кредитных и дебетовых карточек в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

В целом же можно отметить, что в Казахстане продолжается цифровизация. Цифровой разрыв между регионами с высокой и низкой долей "безнала" сократился с 19 до 18,5 процентного пункта, что указывает на постепенное выравнивание использования цифровой инфраструктуры.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанцы, у которых открыто слишком много банковских карт, могут попасть в зону риска для банков. О том, в каких случаях им стоит беспокоиться, можно узнать здесь.