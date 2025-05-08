Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько денег обналичили казахстанцы с начала 2025 года

Опубликовано:

Банкомат выдает деньги
Обналичивание через банкомат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала года казахстанцы сняли через банкоматы 6 трлн тенге – это на 6,6% больше, чем было годом ранее. Чаще всего наличные используют в Северо-Казахстанской области. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы активно переходят на безналичные расчеты. Как отмечает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), в первом квартале текущего года прирост их объема составил 22,4% – в абсолютном выражении объем безналичных транзакций вырос до 40,3 трлн тенге. Это 87,1% от общего оборота по картам (безналичные операции и выдача наличных).

Примечательно, что многие казахстанцы, несмотря на цифровизацию, по-прежнему предпочитают наличные деньги. За первые три месяца 2025 года жители страны обналичили через банкоматы 6,0 трлн тенге – это на 6,6% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Аналитики считают, что это может свидетельствовать о сохранении потребности в наличных для повседневных расходов в отдаленных населенных пунктах и все еще высокой доле теневого сектора в экономике.

Если же сравнивать по суммам, то "средний чек" безналичных операций в стране вырос в отчетном периоде на 8,1%, до 13,3 тыс. тенге, а по снятию из банкоматов – сразу на 15,8%, до 109,9 тыс. тенге, что, впрочем, объясняется повышением доходов граждан (в том числе и пенсий в 2025 году), а также ростом инфляции.

В целом, на фоне двухзначного роста наличных в обращении (+18% за год) в среднем на каждого казахстанца теперь приходятся 211 тыс. тенге наличности против 181 тыс. тенге годом ранее.

Чаще всего наличными деньгами пользуются жители Северо-Казахстанской области – здесь на безналичные расчеты приходится менее 75% от оборота по банковским картам. Для понимания: в Алматы и Алматинской области на "безнал" приходится более 90% операций.

В каких регионах Казахстана самая высокая доля безналичных транзакций в январе, феврале и марте 2025 года
Безналичные транзакции в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Примечательно, что количество платежных карт в Казахстане лишь увеличивается. В прошлом году стало известно, что в стране было открыто около 80 млн карточек, то есть примерно по 4 карточки на человека.

В 2025 году прирост наблюдался почти во всех регионах, в том числе в Северо-Казахстанской области. Исключением из общей картины стали только область Ұлытау (менее трех карт) и Туркестанская область (менее двух карт), где их количество в среднем на жителя снизилось.

Лидером по количеству платежных карточек стал Алматы – здесь на одного человека приходится больше 7 карточек. Для сравнения: в Астане и Шымкенте соотношение составляет чуть больше трех к одному.

Количество дебетовых и кредитных карточек в Казахстане в обращении на душу населения в 1 квартале 2025 года
Использование кредитных и дебетовых карточек в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

В целом же можно отметить, что в Казахстане продолжается цифровизация. Цифровой разрыв между регионами с высокой и низкой долей "безнала" сократился с 19 до 18,5 процентного пункта, что указывает на постепенное выравнивание использования цифровой инфраструктуры.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанцы, у которых открыто слишком много банковских карт, могут попасть в зону риска для банков. О том, в каких случаях им стоит беспокоиться, можно узнать здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2243073-skolko-deneg-obnalichili-kazahstancy-s-nachala-2025-goda/