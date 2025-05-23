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Базары и торговые рынки "вымирают" в Казахстане

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Базар
Рынок. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По последним данным, в Казахстане насчитывалось 626 торговых рынков – за год их количество уменьшилось на 2,8%. Вместе с ними уменьшается и количество торговых мест. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане продолжают меняться "правила" торговли. С каждым годом привычных гражданам базаров, где можно "купить все, что нужно", становится меньше. Как передает портал Finprom, на 1 января 2025 года в Казахстане насчитывалось 626 торговых рынков – это на 2,8% меньше, чем было годом ранее.

Примечательно, что только 42 рынка в стране являются оптовыми – остальные ориентируются на розничные продажи. В стране насчитывается 398 универсальных базара и 228 – специализированных.

Параллельно с сокращением количества рынков уменьшилось и число торговых мест в таких точках реализации – сразу на 5,9%, до 150,9 тыс.

Если рассмотреть динамику по регионам, то больше всего базаров расположено в Туркестанской области – 106. Следом идут Актюбинская и Алматинская области – 57 и 56 рынков соответственно.

Интересно, что по количеству торговых точек лидирует не Туркестанская область, а Алматы, где на 45 рынков приходится сразу 26,2 тыс. торговых точек. За последний год их количество в мегаполисе увеличилось сразу на 11,8%. В тройке лидеров также оказались Жамбылская и Алматинская области – 19,8 тыс. и 17,5 тыс. точек соответственно.

Количество рынков постепенно уменьшается в Казахстане
Количество базаров в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что в стране не только уменьшается количество рынков, но также ухудшается их материально-техническая база. Например, в прошлом году на 13,8% уменьшилось количество холодильных камер.

Также стало меньше контейнеров (на 10,2%), палаток и павильонов (на 7,9%), киосков (на 5,6%), прилавков (на 5,2%) и даже лабораторий ветеринарно-санитарной экспертиз (на 2,8%).

Действительно ли все плохо

Стоит отметить, что ситуация с рынками не привела к падению товарно-денежного оборота.

Например, с января по апрель 2025 года объем розничной торговли в Казахстане достиг 6,2 трлн тенге – это сразу на 14,8% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. В физическом выражении, то есть с точки зрения реальных продаж, рост обгоняет инфляцию на 6,1%.

Таким образом, можно предположить, что традиционных рынков в стране хоть и становится все меньше, однако те, что остались, по-прежнему пользуются спросом среди населения и продолжают расти.

Стоит отметить, что некоторые рынки пытаются подстроиться под новое время. Так, например, ранее стало известно о планах модернизировать сразу 10 рынков в Алматы.

Однако сам факт снижения количества базаров может говорить о постепенном изменении покупательских привычек казахстанцев. Все больше транзакций граждане совершают именно в безналичном виде, тогда как на рынках традиционно в ходу "наличка".

Также следует учесть, что все больше казахстанцев предпочитают делать покупки дистанционно – через интернет-магазины. О том, что чаще всего граждане приобретают таким образом, мы рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2248113-bazary-i-torgovye-rynki-vymirayut-v-kazahstane/