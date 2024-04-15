Как бесплатно научиться финансовой грамотности в Казахстане

Чтобы эффективно управлять своим бюджет и избавиться от долгов, нужно изучить основы финансовой грамотности. Для этого есть несколько видов бесплатных курсов. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Финансовая грамотность является важным навыком, которым должны владеть все казахстанцы. Это позволит правильно выбирать кредиты, снижая риски образования долгов, научит копить деньги и инвестировать, чтобы обеспечить свое будущее.

Однако ранее эксперты отмечали, что большая часть граждан "живет одним днем". Так, согласно результатам их опроса, лишь 48,6% респондентов трудоспособного возраста старше 30 лет вовремя оплачивают все счета.

Взвешивают свои покупательские способности только 46,2%, а внимательно следят за своими доходами лишь 43,8% респондентов. При этом 12,9% представителей молодого поколения и 15,5% старшего заявили, что их расходы превышают доходы, а "живут одним днем" 12,6% и 12,2% опрошенных соответственно.

Чтобы научиться правильно вести бюджет и не оказаться в долгах, можно пройти как платные курсы, так и воспользоваться бесплатными ресурсами, доступными всем гражданам. Рассмотрим некоторые из них.

Государственные и частные ресурсы

Получить бесплатные знания по финансовой грамотности можно в рамках:

медиапортала FinGramota.kz и мобильного приложения FinGramota Mobile – это проект, который создан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК. Здесь можно найти обучающие видеоуроки и полезные материалы на тему мошенничества, кредитов, микрозаймов, депозитов и так далее;

портала Skills Enbek – данный ресурс Центра развития трудовых ресурсов позволяет найти различные курсы (платные и бесплатные) по обучению навыкам дизайна, программирования, финансов и так далее.

Копилка, калькулятор и конспекты. Иллюстративное фото: freepik.com/fabrikasimf

Казахстанцам также доступны некоторые бесплатные курсы от частных организаций и специалистов, которые также предлагают изучить основы управления личными финансами.

Например, в Telegram-канале Finance.kz открыт набор на два бесплатных курса (онлайн и офлайн) от аналитика и автора канала Андрея Чеботарева:

"Финансовая культура" – базовый курс, который поможет освоить ключевые навыки финансового мира;

"Инвестиции" – практический курс по построению собственного капитала за счет различных финансовых инструментов.

Также есть социальный проект "Қарызсыз Қоғам", который предлагает бесплатные обучающие офлайн-курсы для всех казахстанцев (включая должников и начинающих предпринимателей). Ближайший старт назначен на 15 апреля.

Дополнительно есть платформа Sálem, Investor!, которая предлагает сразу два бесплатных онлайн-курса: по управлению доходами и о кредитах. Они представлены в текстовом формате для свободного обучения.

Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Курсы от казахстанских банков

Некоторые банки второго уровня (БВУ) также могут предложить бесплатное обучение основам финансовой грамотности и инвестирования. Такая возможность открыта клиентам некоторых БВУ через их мобильные приложения.

Например, такая возможность есть в Jusan и Halyk. Для обучения достаточно перейти в раздел "Инвестиции" и выбрать нужную услугу ("Обучение" или "Академия инвестирования"). В результате откроются уроки с разъясняющими материалами прямо в приложении.

Все эти способы доступны казахстанцам на бесплатной основе. А обучение навыкам управления своими деньгами может помочь не только избавиться от долгов, но и достичь своих целей: купить жилье или автомобиль, накопить деньги на обучение, старость и так далее.

Напомним, что в прошлом году глава Минфина высказался о планах по введению курсов финансовой грамотности в вузах и школах Казахстана.