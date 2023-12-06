Какой процент и переплату взимают банки за покупки в кредит в Казахстане

Приобретая товары в кредит, казахстанцы будут переплачивать определенную сумму. Она зависит от размера процентной ставки, которая может достигать 40% годовых. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Когда рассрочка недоступна или имеет слишком маленький срок оплаты (3-6 месяцев), казахстанцы могут приобрести различные дорогие товары в кредит.

При этом в процессе покупки на страницах банковских маркетплейсов обычно указываются только размеры ежемесячных платежей, и редко – переплаты.

Для того, чтобы узнать, сколько составляет годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) в этих случаях, мы решили воспользоваться обратным кредитным калькулятором. А для сравнения были выбраны смартфоны по цене около 210 000 тенге для покупки в кредит.

Срок займа отмечался как максимальный, так как не во всех маркетплейсах есть функция выбора количества месяцев для расчета (например, часто указан лишь наибольший возможный срок кредитования).

Напомним, что максимальный размер ГЭСВ по беззалоговым займам в Казахстане не должен превышать 56%.

ForteMarket

Согласно данным маркетплейса, покупатели могут оформить кредит на покупку смартфона стоимостью 210 000 тенге и сроком до 48 месяцев.

Тогда размер ежемесячного платежа составит 8 830 тенге, а за весь срок покупатель внесет 423 840 тенге. Соответственно, переплата составит 213 840 тенге.

Как указывает обратный кредитный калькулятор, ГЭСВ в этом случае будет равна 40%.

Девушка со смартфоном. Иллюстративное фото: Maskot/Getty Images

Freedom Mobile

В данном маркетплейсе также можно приобрести различные товары. Так, для покупки доступен смартфон за 209 990 тенге.

Предлагаются следующие условия займа:

срок – 60 месяцев;

ежемесячные платежи – 8 137 тенге.

Как показывает обратный кредитный калькулятор, при этих значениях кредит будет иметь следующие условия:

ГЭСВ – составит 40%;

переплата – будет равна 278 230 тенге, а общая сумма платежей достигнет 488 220 тенге.

Halyk Market

Данный банковский маркетплейс предлагает смартфон по цене в 209 990 тенге, который можно приобрести в кредит сроком до 60 месяцев.

При оформлении на таких условиях заем будет следующим:

ежемесячный платеж – 6 225 тенге , как указано на сайте;

, как указано на сайте; переплата – 163 510 тенге , а общая сумма взносов достигнет 373 500 тенге ;

, а общая сумма взносов достигнет ; ГЭСВ – 25,5%, согласно данным обратного кредитного калькулятора.

Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: Igor Bastrakov/Getty Images

Jusan Магазин

Покупателям данного сервиса доступны кредиты сроком до 36 месяцев. И если приобретать смартфон стоимостью 210 000 тенге, то будут следующие условия:

ежемесячный платеж – 10 599 тенге , согласно данным маркетплейса;

, согласно данным маркетплейса; переплата – 171 564 тенге придется отдать сверх стоимости смартфона, а совокупный объем платежей достигнет 381 564 тенге ;

придется отдать сверх стоимости смартфона, а совокупный объем платежей достигнет ; ГЭСВ – составит 44%, как показывает обратный кредитный калькулятор.

Kaspi Магазин

Маркетплейс может предложить кредит сроком до 24 месяцев. Тогда заем на смартфон стоимостью 209 990 тенге будет иметь следующие условия:

платежи – 13 286 тенге ежемесячно;

ежемесячно; переплата – в общем за весь срок заемщик отдаст 318 864 тенге , включая 108 874 тенге переплаты;

, включая переплаты; ГЭСВ – ставка будет равна 43,82%.

Таким образом, большая часть банковских маркетплейсов предлагает заем под 40-44% годовой эффективной ставки вознаграждения. Поэтому убытки покупателя могут оказаться довольно высокими.

Чтобы снизить уровень переплаты, можно оформить заем на меньший срок. Но в этом случае будет выше сумма ежемесячного платежа, что может увеличить долговую нагрузку на семейный бюджет.

Поэтому важно выбирать оптимальные условия кредитования с удобными суммами ежемесячных взносов и комфортным сроком действия договора.