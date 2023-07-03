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Насколько подорожала мука в Казахстане

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Мука и тенге
Мука подорожала. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мука продолжает дорожать в Казахстане. В некоторых регионах цены на нее выросли более, чем на 40% за год. О том, на сколько выросла стоимость муки, рассказали аналитики EnergyProm.

Мука – один из социально значимых продовольственных товаров, которым Казахстан обеспечивает себя самостоятельно практически на 100%. Так, например, в прошлом году отечественные мукомолы обеспечивали спрос на 99%, оставшийся 1% пришелся на импортную продукцию.

В текущем году, по данным аналитиков в стране произведено примерно 1,4 млн тонн муки, что на 0,2% больше прошлогоднего показателя. Другими словами, за год производство практически не выросло.

Как выросли цены на муку

Пока производство муки в стране растет мизерными темпами, цены на готовую продукцию продолжают стремиться вверх. Так, по итогам мая 2023 года мука подорожала на 0,2% за месяц и сразу на 16,2% за год.

Это значительно ниже прошлогоднего подорожания (29,9% за год), однако это не отменяет того факта, что текущий рост цен является довольно значительным, особенно если сравнивать с общей инфляцией в стране (14,6%).

Сильнее всего цены на муку ударили по карманам жителей Павлодарской области. Здесь подорожание составило сразу 41,8% за год. Следом идут Западно-Казахстанская и Кызылординская области, где цены выросли на 39,1% и 34,5% соответственно.

В Алматы рост составил 13,8% за год, а в Астане – 16,5%. Меньше всего цены выросли в Шымкенте – всего на 2% за год. При этом Алматинская область оказалась единственным регионом, где стоимость муки за год снизилась, правда только на 0,9%.

Годовой рост цен на муку в Казахстане составил 16,2%.
Рост цен на муку. Инфографика: energyprom.kz

С учетом роста цен, в мае килограмм муки высшего сорта стоил в среднем около 375 тенге. Стоит отметить, что в зависимости от региона цены могут заметно отличаться. Так, например, самые низкие цены были зафиксированы в Павлодарской области – 297 тенге за килограмм, а самые высокие в Астане – 442 тенге.

Также высокие цены отмечены в Атырау и Актау (428 тенге за килограмм в каждом из городов), а низкие – в Актобе и Караганде (300 тенге и 303 тенге за килограмм соответственно).

Стоимость муки первого сорта в мае находилась в районе 236 тенге за килограмм.

Килограмм муки высшего сорта стоит в среднем 375 тенге, а первого сорта - 236 тенге.
Средние цены на муку в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, недавно аналитики фиксировали снижение цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе и на муку первого сорта. За последнюю неделю июня ее стоимость снизилась примерно на 0,3%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027269-naskolko-podorozhala-muka-v-kazahstane/

Автор: Илья Манаев
Насколько подорожала мука в Казахстане

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