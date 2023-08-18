Когда авиаперелет может стать выгоднее поездки на поезде в Казахстане

Из-за большого расстояния между городами путешествие внутри страны может оказаться дорогим. О том, какой транспорт будет наиболее выгодным, читайте в материале NUR.KZ.
Казахстан входит в десятку стран с самой большой территорией, но при этом население страны маленькое – всего почти 19,9 млн человек.
Это отражается на особенностях транспортной инфраструктуры и удобства для путешествия между городами. Поэтому казахстанцы могут столкнуться со сложностью выбора способа путешествия по таким факторам, как стоимость, время и комфорт.
Допустим, два условных алматинца хотят посетить две отдельные локации с разными расстояниями: столицу и Актау. Билеты решили приобрести за три недели – на 1 сентября.
Рассмотрим, какой из вариантов – железнодорожный транспорт или авиаперевозки – окажется наиболее оптимальным для данных направлений не только по цене, но и другим условиям.
Путешествие на поезде
Поискав билеты из Алматы в Астану на 1 сентября 2023 года, мы обнаружили доступными лишь варианты в купе на четырех человек – стоимость места варьируется от 15 654 до 21 129 тенге. Также есть возможность приобрести место категории "люкс" за 26 305 тенге на два места с душем и отдельным туалетом.
Дорога займет около 16 часов на скоростных поездах "Тальго" и более 19 часов на обычных.
А в Актау доступно два варианта и только в обычном поезде:
- плацкарт – обойдется в 20 025 тенге;
- купе – 30 770 тенге.
Дорога займет более 53 часов – свыше двух суток. При этом нет душа.
Условия при авиаперелете
На те же направления и ту же дату поиск авиабилетов выдал следующие варианты:
- Астана – наиболее доступные билеты стоят от 23 567 до 30 000 тенге, а время в пути занимает менее двух часов;
- Актау – самые доступные билеты обойдутся в пределах от 44 000 до 67 000 тенге, лететь придется около 3,5 часа.
При этом важно учитывать, что перелет может оказаться дороже при выборе тарифа с большим объемом багажа или ручной клади.
Какой вариант будет оптимальным
Если оценивать только стоимость данных направлений, то поездка на поезде окажется выгоднее. Разница составит от 10 000 тенге между самыми доступными вариантами (плацкарт и эконом-класс).
Купе или места "люкс" (если есть) сократят разницу в цене с обычными авиабилетами, но придадут больше комфорта. Но это касается только относительно небольших расстояний, как в случае со столицей.
Более дальние направления (как Актау) уже не будут иметь таких же комфортных условий.
Также, кроме стоимости, есть и другие важные для путешествующего факторы:
- время – перелет на самолете будет значительно быстрее (всего пара часов даже в самые дальние города Казахстана), а на поезде это может занять несколько суток в зависимости от расстояния;
- комфорт – места категорий "люкс" в поездах могут дать больше удобства (всего два человека, свой душ, туалет, вода и так далее), однако на самолете меньший комфорт будет устранен коротким временем перелета;
- багаж – в поезде есть возможность перевезти больше личных вещей, а в самолете имеются жесткие ограничения и необходимость доплаты в зависимости от тарифа.
Другими словами, если расстояние не слишком большое и есть время, то можно выбрать поезд – он обычно обходится дешевле, а с доплатой можно обеспечить больше комфортных условий.
Однако при дальних расстояниях время поездки на поезде окажется слишком большим, а комфортных условий будет меньше, поэтому в таких случаях, возможно, лучше приобрести авиабилет и быстро добраться до пункта назначения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2032807-poezdom-ili-na-samolete-kak-vygodnee-puteshestvovat-po-kazahstanu/