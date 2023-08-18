Когда авиаперелет может стать выгоднее поездки на поезде в Казахстане

Девушка с билетами. Иллюстративное фото: pexels.com

Из-за большого расстояния между городами путешествие внутри страны может оказаться дорогим. О том, какой транспорт будет наиболее выгодным, читайте в материале NUR.KZ.

Казахстан входит в десятку стран с самой большой территорией, но при этом население страны маленькое – всего почти 19,9 млн человек.

Это отражается на особенностях транспортной инфраструктуры и удобства для путешествия между городами. Поэтому казахстанцы могут столкнуться со сложностью выбора способа путешествия по таким факторам, как стоимость, время и комфорт.

Допустим, два условных алматинца хотят посетить две отдельные локации с разными расстояниями: столицу и Актау. Билеты решили приобрести за три недели – на 1 сентября.

Рассмотрим, какой из вариантов – железнодорожный транспорт или авиаперевозки – окажется наиболее оптимальным для данных направлений не только по цене, но и другим условиям.

Путешествие на поезде

Поискав билеты из Алматы в Астану на 1 сентября 2023 года, мы обнаружили доступными лишь варианты в купе на четырех человек – стоимость места варьируется от 15 654 до 21 129 тенге. Также есть возможность приобрести место категории "люкс" за 26 305 тенге на два места с душем и отдельным туалетом.

Стоимость ж/д билетов в Астану и Актау из Алматы. Снимок экрана: NUR.KZ

Дорога займет около 16 часов на скоростных поездах "Тальго" и более 19 часов на обычных.

А в Актау доступно два варианта и только в обычном поезде:

плацкарт – обойдется в 20 025 тенге ;

; купе – 30 770 тенге.

Дорога займет более 53 часов – свыше двух суток. При этом нет душа.

Условия при авиаперелете

На те же направления и ту же дату поиск авиабилетов выдал следующие варианты:

Астана – наиболее доступные билеты стоят от 23 567 до 30 000 тенге , а время в пути занимает менее двух часов;

, а время в пути занимает менее двух часов; Актау – самые доступные билеты обойдутся в пределах от 44 000 до 67 000 тенге, лететь придется около 3,5 часа.

При этом важно учитывать, что перелет может оказаться дороже при выборе тарифа с большим объемом багажа или ручной клади.

Стоимость авиабилетов в Астану и Актау из Алматы. Снимок экрана: NUR.KZ

Какой вариант будет оптимальным

Если оценивать только стоимость данных направлений, то поездка на поезде окажется выгоднее. Разница составит от 10 000 тенге между самыми доступными вариантами (плацкарт и эконом-класс).

Купе или места "люкс" (если есть) сократят разницу в цене с обычными авиабилетами, но придадут больше комфорта. Но это касается только относительно небольших расстояний, как в случае со столицей.

Более дальние направления (как Актау) уже не будут иметь таких же комфортных условий.

Также, кроме стоимости, есть и другие важные для путешествующего факторы:

время – перелет на самолете будет значительно быстрее (всего пара часов даже в самые дальние города Казахстана), а на поезде это может занять несколько суток в зависимости от расстояния;

комфорт – места категорий "люкс" в поездах могут дать больше удобства (всего два человека, свой душ, туалет, вода и так далее), однако на самолете меньший комфорт будет устранен коротким временем перелета;

багаж – в поезде есть возможность перевезти больше личных вещей, а в самолете имеются жесткие ограничения и необходимость доплаты в зависимости от тарифа.

Другими словами, если расстояние не слишком большое и есть время, то можно выбрать поезд – он обычно обходится дешевле, а с доплатой можно обеспечить больше комфортных условий.

Однако при дальних расстояниях время поездки на поезде окажется слишком большим, а комфортных условий будет меньше, поэтому в таких случаях, возможно, лучше приобрести авиабилет и быстро добраться до пункта назначения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2032807-poezdom-ili-na-samolete-kak-vygodnee-puteshestvovat-po-kazahstanu/