Сколько человек проживает в Казахстане сегодня

Улица. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Численность населения Казахстана на 1 июля 2023 года составляет 19 899 377 человек. Обновленные данные опубликованы на официальном сайте Бюро национальной статистики.

Согласно опубликованным данным, за месяц численность казахстанцев выросла чуть более чем на 20 тысяч человек – на 1 июня 2023 года численность населения РК составляла 19 879 003 человека.

Городское население составляет 12 317 671 человек, а сельское – 7 581 706 человек.

При этом больше всего казахстанцев проживает в Алматы – здесь численность населения составляет 2,1 млн человек. На втором месте Туркестанская область с 2,1 млн жителей, на третьем – Алматинская область, где проживает 1,5 млн человек.

При этом в столице Казахстана на 1 июля 2023 года проживает 1 383 291 человек, а в третьем мегаполисе страны – Шымкенте – 1 205 889 человек.

Добавим также, что в 2017 году численность населения Казахстана составляла 17,9 млн человек. Из этого числа 10,3 млн – городское население, а 7,5 млн – сельское.

В 2021 году численность казахстанцев увеличилась и стала равна 18,8 млн. 11,1 млн человек составляло городское население, 7,7 млн – сельское.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031035-skolko-chelovek-prozhivaet-v-kazahstane-segodnya/