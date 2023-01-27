Сколько стоит искусственное оплодотворение в казахстанских клиниках

Младенец. Иллюстративное фото: Roberto Westbrook/Getty Images

Процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) казахстанки могут пройти бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) один раз в год и по медицинским показаниям. В остальных случаях за ЭКО нужно платить. Сколько оно стоит, рассказали в EnergyProm.

Зачатие и рождение малыша «из пробирки» – уже не сверхзадача для казахстанских врачей, как это было 25 лет назад при становлении первого Центра репродукции.

За эти годы появились новые технологии и закуплено более современное оборудование. На свет появилось более 25 тысяч ЭКО-детей, которые уже сами становятся родителями.

Теперь программы ЭКО в Казахстане поставлены на поток, процедуры ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) проводят в 27 медицинских центрах страны. Специалисты-репродуктологи, генетики, эмбриологи работают не только в мегаполисах, но и в областных центрах, даря надежду бесплодным парам.

В то же время важнейшим препятствием на пути к материнству и отцовству для многих бесплодных пар остается финансовый вопрос. Если пара не смогла провести процедуру в рамках ОСМС или она оказалась неудачной, то делать это придется за свой счет, что обойдется будущим родителям в круглую сумму.

ЭКО в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

В связи с этим аналитики сравнили прайс-листы услуг ВРТ в десяти крупнейших клиниках Казахстана и оценили все дополнительные факторы, влияющие на затраты.

Средняя цена на первичный стандартный протокол ЭКО в крупнейших казахстанских клиниках составляет от 450 тысяч до 500 тысяч тенге.

Но стоит учесть, что в эту сумму не входят некоторые дополнительные медицинские услуги, стоимость которых составляет еще 400-500 тысяч тенге.

Третья часть затрат – медикаменты. По предварительным подсчетам врачей Института репродуктивной медицины Алматы, на медицинские препараты для женщины в протоколе может дополнительно уйти от 50 тысяч до 500 тысяч тенге. Объем гормональной стимуляции и количество медикаментов зависят от диагноза.

Кроме того пары должны за свой счет сдать анализы. Это еще около 150 тысяч тенге.

Таким образом, максимальная сумма, которую должны иметь в резерве пациенты перед началом протокола, составляет 1,65 миллиона тенге.

Каждой третьей паре, решившейся на ЭКО, нужно умножить эту сумму еще на два или даже на три, так как с первой попытки зачать ребенка с помощью искусственного оплодотворения получается не у всех. По данным Министерства здравоохранения РК, средний процент эффективности программ ЭКО в стране составляет 42%.

Выносить и родить искусственно зачатого ребенка – это тоже непростая задача для женщин с неидеальным здоровьем. Доля рожденных детей от числа подсаженных эмбрионов в Казахстане равна 32%. То есть фактически родами заканчивается лишь каждый третий ЭКО-протокол.

Стоимость стандартного цикла ЭКО в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Но по мировым меркам программы искусственного оплодотворения в Казахстане стоят не так дорого при эффективности на уровне развитых стран. Поэтому в местные клиники все чаще стали приезжать пациенты из других государств, среди которых граждане как стран Центральной Азии, так и Германии, Китая, США, Турции и так далее.

К слову, в двух казахстанских центрах ЭКО для иностранных пациентов даже имеется отдельный прайс-лист. Для граждан ближнего зарубежья стандартный протокол стоит 505-564 тысяч тенге (на 11%-20% дороже, чем для казахстанцев), для приезжих из дальних стран – 750-846 тысяч тенге (плюс 65%-80%)

Сравнение стоимости ЭКО-протокола в Казахстане с программами ВРТ в развитых странах, действительно, говорит в пользу отечественных клиник. Если в РК счет за стандартное ЭКО в среднем равен одной тысяче долларов США, то, например, в израильской клинике протокол будет стоить 5,3 тысячи долларов.

В популярных клиниках Германии или Великобритании необходимо будет заплатить за искусственное оплодотворение более 8 тысяч долларов, а в США – 9,5 тысячи долларов.

Стоимость стандартного протокола ЭКО в клиниках разных стран. Инфографика: energyprom.kz

Здесь также важно учитывать дополнительные затраты на медицинские процедуры и гормональные препараты. Кроме того, еще одной серьезной статьей расходов может стать оплата услуг посредников, переводчиков, перелета, проживания и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2007082-skolko-stoit-iskusstvennoe-oplodotvorenie-v-kazahstanskih-klinikah/