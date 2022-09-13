Сколько стоит комплексное обследование организма в медицинских центрах Алматы

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Стоимость и наполненность услуги Check Up в разных медицинских центрах может отличаться. Где дешевле пройти комплексное обследование организма, узнали журналисты NUR.KZ.

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Check up, что в переводе с английского языка означает «проверка» - это программа комплексного медицинского обследования, которую можно пройти в одном из медицинских центров.

Данная услуга позволяет определить общее состояние организма и на ранней стадии выявить имеющееся недуги.

В платных медицинских центрах услуга Check Up обычно проводится за один-два дня, иногда даже с размещением в палате. Цены и наполненность пакета при этом могут быть разными.

Мы тем временем узнали стоимость обследования отдельно для женщин и мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, включающего в себя различные анализы, комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) и заключения от врачей касательно разных функций организма.

Для этого были изучены комплексные программы Check Up среднего уровня, которые включают в себя достаточное количество исследований, в 13 медицинских центрах Алматы.

Данные были собраны 13 сентября 2022 года на официальных сайтах компаний.

1. Health City

В данном медицинском центре пакет комплексной диагностики Basic включает в себя оценку жизненных показателей, зрения, слуха, легких, печени, почек, щитовидной железы, функций сердца, проверку на инфекции, вирусные гепатиты и так далее.

Стоимость Check Up для мужчин составляет 67 600 тенге, а для женщин – 71 100 тенге. Более дорогие программы включают в себя дополнительные исследования.

2. Рахат

Здесь также есть комплексно-целевые программы "Для мужчин" и «Для женщин», которые предназначены для двух возрастных групп – от 20 до 40 лет и старше 40 лет. В них входят соответствующие возрасту исследования.

Следовательно для мужчин в возрасте от 30 до 40 лет Check Up здесь будет стоить 70 220 тенге, а для женщин этой же возрастной категории – 78 210 тенге.

3. SBS med

В данной клинике пакеты Check Up также зависят от возраста мужчин и женщин. Для пациентов в возрасте от 30 лет предлагается пакет Silver, который также включает в себя разного рода анализы и исследования.

Стоимость данного комплексного обследования с базовым наполнением для мужчин составляет 75 420 тенге, а для женщин – 79 920 тенге.

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4. On Clinic

Практически все программы здесь направлены на комплексное обследование половых функций пациентов. Наиболее полный Check Up Platinum дополнительно включает в себя ультразвуковое исследование почек для мужчин и брюшной полости для женщин.

Для представителей мужского пола такое комплексное обследование будет стоить 79 000 тенге, а женского - 107 940 тенге.

5. Private Clinic Almaty

Этот медицинский центр также предлагает ряд комплексных пакетов, включающих в себя различные исследования и консультации врачей.

Программа Standart для мужчин стоит 91 000 тенге, а для женщин – 113 000 тенге.

6. Центр Израильской Медицины

Здесь программы Check Up в основном ориентированы на одну из функций организма. Комплексные обследования предусмотрены для пациентов после 40 лет, но для женщин, например, рекомендованы уже после 35 лет.

Пакет, состоящий из различных лабораторных тестов, исследований и консультаций специалистов, для пациентов мужского пола стоит 89 200 тенге, а женского – 120 600 тенге.

7. LS Clinic

Стандартное комплексное обследование организма здесь включает консультацию врача терапевта, лабораторные анализы, ультразвуковые исследования, рентген грудной клетки и так далее.

Для мужчин такой Check Up стоит 100 440 тенге, а для женщин – 111 740 тенге. Более расширенное исследование, которое в том числе включает в себя консультации некоторых узких специалистов, соответственно стоит дороже.

8. Novamed

Здесь также можно найти программы Check Up отдельно для мужчин и женщин, которые включают в себя исследования различных функций организма.

Для обоих полов пакет Basic будет стоить по 120 000 тенге.

9. Sema Hopsital Almaty

Стандартный пакет Check Up здесь также включает целый ряд исследований функций всего организма, в том числе различные маркеры, рентген и УЗИ сердца.

Для мужчин такая программа стоит 120 000 тенге, а для женщин - 125 000 тенге. Есть комплексные пакеты и дешевле, но в них входит ограниченное количество услуг.

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10. Orhun Medical

Данный медицинский центр также предлагает своим пациентам базовое комплексное обследование, но в него входят только лабораторные исследования. Похожий на предыдущие пакет комплексного обследования называется «Расширенный».

Для мужчин его стоимость составляет 100 000 тенге, а для женщин – 150 000 тенге. На этом месте центр расположился из-за более высокой средней стоимости Check Up для мужского и женского полов.

11. Hak medical

В данном медицинском центре выбор программы Check Up зависит от возраста пациента. Основная программа для мужчин и женщин до 50 лет также предусматривает различные исследования, анализы и консультации, в том числе койко-место в одноместной палате на два дня.

Пациентам мужского пола за такую программу нужно заплатить 142 000 тенге, а женского – 160 000 тенге.

12. Medical Park

Здесь пациентам также надо выбирать Check Up-пакет в зависимости от возраста. Для представителей мужского и женского пола от 30 до 50 лет предусмотрена стандартная программа обследования.

Для первых она стоит 172 000 тенге, а для вторых – 195 000 тенге.

13. Helmir Hospital

В данном медицинском центре можно выбрать пакеты Check Up разной наполненности, в том числе и общие. Самые простые программы, которые предназначены для мужчин и женщин отдельно, включают в себя достаточно большой список исследований, анализов и консультаций.

Услуга Check Up Golden для мужчин при этом стоит 225 000 тенге, а Gold для женщин - 200 000 тенге.

Отметим, что наполненность программ Check Up в каждом медицинском центре может немного отличаться, поэтому помимо стоимости этой услуги на выбор потребителя могут повлиять уже имеющиеся проблемы со здоровьем, необходимость прохождения конкретных исследований, доверие к клинике, к ее специалистам и так далее.

Также стоит помнить, что пройти многие исследования казахстанцы могут бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1987487-skolko-stoit-usluga-check-up-v-meditsinskih-tsentrah-almaty/