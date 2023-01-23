Расценки в Астане, Алматы, Шымкенте: во сколько женщинам обходится уход за собой

Услуги парикмахера. иллюстративное фото: SBenitez/Getty Images

Стрижка, маникюр, педикюр, шугаринг – это минимальный набор уходовых процедур многих современных казахстанок. Во сколько женщинам обходится уход за собой в мегаполисах страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Для того, чтобы сохранять ухоженный вид, многие современные женщины прибегают не только к услугам парикмахеров. К ним на помощь также часто приходят мастера маникюра, педикюра и шугаринга. Отметим, что этот список не является исчерпывающим.

Типов и разновидностей уходовых процедур много, и стоят они все по-разному. Цены могут также отличаться в каждом из салонов красоты, даже если они находятся в одном городе.

Чтобы узнать, сколько в среднем стоят такие базовые услуги, как стрижка, маникюр, педикюр и шугаринг, мы изучили их стоимость в нескольких десятках салонов, расположенных в разных частях каждого из мегаполисов Казахстана – Астаны, Алматы и Шымкента.

Сколько стоят уходовые процедуры в Астане

Стоимость женской стрижки в салонах красоты столицы, как и в других городах, может различаться в зависимости от длины волос и сложности выбранной прически. В среднем она может стоить от 5 тысяч тенге.

Маникюр казахстанки очень часто делают вместе с гелевым покрытием ногтей. Эта процедура у столичных мастеров в среднем стоит около 6 тысяч тенге. Средняя цена маникюра без покрытия составляет 3,5 тысячи тенге.

Педикюр с покрытием гель-лаком в среднем стоит примерно 8 тысяч тенге, а без покрытия – 6,5 тысячи тенге. Также отметим, что при обработке ног и рук клиенткам могут быть предоставлены дополнительные платные процедуры, например, укрепление покрытия.

Стоимость процедуры удаления волос с помощью сахарной пасты (шугаринга) мы рассмотрели для ног. Чтобы их обработать полностью, в столичных салонах в среднем придется отдать около 6 тысяч тенге.

Педикюр. Иллюстративное фото: Bill Oxford/Getty Images

Расценки на уходовые процедуры в Алматы

Женская стрижка в парикмахерских и салонах красоты Алматы в среднем стоит немного дешевле, чем в столичных – от 4,5 тысячи тенге. Еще раз отметим, что у отдельных мастеров цена прически может быть как меньше, так и больше.

Цены на маникюр в салонах, расположенных в разных концах Алматы, разнятся еще больше. Обычная процедура в среднем стоит 3 тысячи тенге, с покрытием гель-лаком – 5,5 тысячи тенге.

Педикюр с гелевым покрытием, как правило, немного дороже – 7 тысяч тенге. Без покрытия – 5,5 тысячи тенге. При этом за выравнивание, укрепление, снятие чужого геля и другие процедуры также может взиматься дополнительная плата.

А шугаринг на полную поверхность ног в среднем стоит 4,5 тысячи тенге, что на полторы тысячи дешевле, чем в Астане.

Стоимость уходовых процедур в Шымкенте

Продолжая тенденцию снижения, в Шымкенте средняя стоимость основных уходовых процедур оказалась немного ниже, чем в Алматы.

Так, женская стрижка в среднем обойдется в сумму от 3 тысяч тенге. Окончательная стоимость будет зависеть от длины волос и сложности прически.

Средняя стоимость обычного маникюра здесь составляет 2 тысячи тенге, с гелевым покрытием – 4,5 тысячи тенге.

Обычный педикюр в среднем стоит 4 тысячи тенге, с покрытием гель-лаком – 5,5 тысячи тенге. Услуги ухода за руками и ногами также могут предполагать оплату за дополнительные услуги.

Средняя стоимость сахарной эпиляции ног при этом составляет 4 тысячи тенге за всю поверхность конечностей.

Таким образом, уход за собой женщинам из разных городов Казахстана обходится по-разному.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2006391-rastsenki-v-astane-almaty-shymkente-vo-skolko-zhenschinam-obhoditsya-uhod-za-soboy/