Услуги парикмахерских сильно подорожали в Казахстане

Парикмахер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Спрос на услуги салонов красоты продолжает расти, а вместе с ним растут и ценники. О том, как за год изменились цены в парикмахерских, рассказали аналитики EnergyProm.

С января по сентябрь текущего года парикмахерские и салоны красоты предоставили жителям Казахстане услуг на общую сумму в 24,5 млрд тенге. Это на 10,3% больше прошлогоднего показателя.

Стоит отметить, что за год также вырос объем услуг в секторе в сельской местности – сразу на 18,1%, до 1,5 млрд тенге.

Объем услуг составил 24,5 млрд тенге. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, реальные цифры могут заметно отличаться, так как статистика не учитывает объем услуг ненаблюдаемого сектора экономики.

Как изменились цены

Вместе с ростом объема услуг растут и цены. Только за ноябрь текущего года услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали на 1,8% за месяц.

Как отмечают аналитики, это один из самых высоких показателей за последнее время – среднемесячный рост цен в этом году составлял 1,4%. Для сравнения: в период с 2011 по 2021 годы этот показатель составлял лишь 0,6%.

Всего же с начала года цены в парикмахерских и салонах красоты выросли сразу на 16,2%, что, по мнению аналитиков, не является пределом – в преддверии праздника может произойти очередной виток подорожания.

Как росли цены. Инфографика: energyprom.kz

Где сильнее всего выросли цены

По сравнению с ноябрем прошлого года рост стоимости услуг парикмахерских и салонов красоты достиг сразу 17%. Однако в ряде регионов Казахстана этот показатель значительно выше.

Сильнее всего цены выросли в Туркестанской (на 33,7%), Павлодарской (на 32%), Карагандинской (на 30,4%) и Атырауской (на 25,7%) областях.

В Астане цены за год выросли на 24%, в Шымкенте – на 13,4%, а в Алматы – всего на 3,5%. Однако самый низкий показатель был зафиксирован в Западно-Казахстанской области – здесь подорожание составило лишь 3,1%.

Рост цен в разрезе регионов. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что мужские стрижки подорожали намного сильнее, чем женские - на 21,5% против 16%. В то же время маникюр и педикюр стали дороже за год на 18,8% и 10,5% соответственно, а эпиляция - на 8,6%.

Что подорожало сильнее всего. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, не только парикмахерские и салоны красоты заметно подняли свои ценники в текущем году. В стране по итогам ноября сфера платных услуг подорожала на 14,1% за год, а общая инфляция почти достигла рекордных 20%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2003224-uslugi-parikmaherskih-silno-podorozhali-v-kazahstane/