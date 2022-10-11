Крупы и макароны каких торговых марок дешевле покупать казахстанцам

Крупы и макароны некоторые казахстанцы покупают, глядя не на производителя, а на стоимость продукта. При этом в зависимости от торговой марки они могут иметь разные цены, с которыми ознакомились журналисты NUR.KZ.
Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Стоимость одинаковой продукции, продающейся в магазинах, очень часто зависит от производителей и торговых марок. Крупы и макароны - не исключение.
С ценами на эти продукты питания мы ознакомились в одной из торговых сетей, где наблюдается наиболее разнообразный ассортимент товаров, представленной в разных городах Казахстана.
При этом рассматривалась продукция, расфасованная в герметичные трехшовные пакеты (флоу-пак). То есть в обзор не вошли весовые продукты, а также в картонных и других упаковках, которые тоже могут повлиять на стоимость товара.
В рейтинг попали продукты питания, которые были в наличии в одном магазине Алматы. Данные были собраны 10 октября 2022 года.
- Овсяные хлопья (геркулес)
Данная крупа для приготовления одной из самых популярных каш во взятом нами магазине представлена восемью торговыми марками.
Самая дешевая 400-граммовая упаковка геркулеса продается под брендом “Все в дом” - за 174 тенге. А дороже всего стоят хлопья “Царь” - 435 тенге также за 400 граммов.
Между ними расположились следующие торговые марки: “Асан”( 209 тенге за 450 граммов), “Арнау” (209 тенге за 400 граммов), “Натуральная Кухня” (275 тенге за 400 граммов), “Султан” (325 тенге за 400 граммов), “Цесна” (359 тенге за 400 граммов) и Royal Food (415 тенге за 400 граммов).
Так как упаковки некоторых производителей отличаются по весу, здесь и далее места в рейтинге мы распределим по стоимости одного килограмма.
- Манная крупа
Этот продукт также активно используется для приготовления каш и кондитерских изделий. Во взятой нами торговой сети “манка” продается под семью брендами.
Самый бюджетный из них - снова “Все в дом”. Манная крупа этой торговой марки стоит 339 тенге за 800 граммов.
Немного меньше стоимость пачки бренда “Достык” - 335 тенге. Но в упаковке всего 650 граммов “манки”. Если считать стоимость килограмма, то она дороже даже упаковки за 369 тенге от “Асан”, в которой 750 граммов.
Самая дорогая манная крупа представлена торговой маркой “Мистраль” - 1 179 тенге за те же 800 граммов.
Между тройкой лидеров и аутсайдером расположились бренды “Увелка” (489 тенге за 700 граммов), “Националь” (607 тенге за 800 граммов) и “Пассим” (765 тенге за 700 граммов).
- Спагетти
Стоимость макаронных изделий мы рассмотрели на примере спагетти. Дешевле всего они стоят под брендом “Цесна” (359 тенге за 400 граммов), а дороже - “Увелка” (649 тенге за 450 граммов).
В середине оказались такие торговые марки, как “Султан” (375 тенге за 400 граммов), Cardinale (481 тенге за 500 граммов) и Makfa (519 тенге за 400 граммов).
- Гречневая крупа
“Гречка” - одна из самых популярных круп среди казахстанцев. Самая низкая цена на нее в выбранном нами магазине составила 699 тенге за 800 граммов. По такой цене она продавалась под торговой маркой “Сорока Ворона”. Самая дорогая гречневая крупа - “Ярмарка” - 1 499 тенге за 700 граммов.
Еще семь брендов были представлены следующими ценами: “Все в дом” - 749 тенге за 800 граммов, Makfa - 819 тенге за 800 граммов, “Натуральная Кухня” - 795 тенге за 700 граммов, “Пассим” - 1 065 тенге за 800 граммов, “Султан” - 1 011 тенге за 700 граммов, “Цесна” - 1 055 тенге за 700 граммов, “Увелка” - 1 225 тенге за 800 граммов.
- Круглозерный рис
Среди множества сортов риса мы выбрали круглозерный. В флоу-паках он был представлен четырьмя торговыми марками. Самая бюджетная из них - “Асан” (475 тенге за 800 граммов), далее идет “Цесна” (690 тенге за 700 граммов).
Третье место занимает “Мистраль” (1 195 тенге за 900 граммов), а четвертое - “Ярмарка” (979 тенге за 700 граммов). У аутсайдера упаковка дешевле, но меньше, то есть в перерасчете на килограмм рис в результате получается дороже.
- Красная фасоль
Данная крупа тоже может быть разных сортов, которые и стоят по разному. Мы сравнили стоимость красной фасоли. Дешевле всего она стоит под маркой “Асан” (885 тенге за 750 граммов), а дороже - “Ярмарка” (1 379 тенге за 700 граммов).
Между ними еще три бренда в упаковках по 700 граммов: “Натуральная Кухня” (959 тенге), “Цесна” (1 215 тенге) и “Пассим” (1 291 тенге).
- Перловая крупа
“Перловка” представлена 11 торговыми марками и имеет самый сильный среди продуктов нашего рейтинга разброс цен. Так, самая дешевая перловая крупа “Асан” стоит 212 тенге за 800 граммов, а самая дорогая “Мистраль” - 1 425 тенге за 900 граммов.
В пятерку лидеров также вошли такие торговые марки, как “Астык” (219 тенге за 800 граммов), “Сорока Ворона” (228 тенге за 800 граммов), “Арнау” (359 тенге за 1 килограмм) и “Достык” (369 тенге за 750 граммов.
В середине расположился бренд “Цесна” (370 тенге за 700 граммов). Далее идет “Увелка” (545 тенге за 800 граммов), Makfa (588 тенге за 800 граммов), “Султан” (605 тенге за 700 граммов) и “Пассим” (846 тенге за 800 граммов).
Отметим, что все аутсайдеры данного рейтинга - это иностранные бренды. Соответственно, их стоимость зависит от курса тенге, что в результате может повлиять на увеличение их цен.
Какой продукт выбрать, местный или импортный, каждый потребитель решает самостоятельно. И на это может повлиять не только цена, но и наличие в магазинах, а также качество, вкус и другие характеристики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1992031-krupy-i-makarony-kakih-torgovyh-marok-deshevle-pokupat-kazahstantsam/