Крупы и макароны каких торговых марок дешевле покупать казахстанцам

Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Крупы и макароны некоторые казахстанцы покупают, глядя не на производителя, а на стоимость продукта. При этом в зависимости от торговой марки они могут иметь разные цены, с которыми ознакомились журналисты NUR.KZ.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Стоимость одинаковой продукции, продающейся в магазинах, очень часто зависит от производителей и торговых марок. Крупы и макароны - не исключение.

С ценами на эти продукты питания мы ознакомились в одной из торговых сетей, где наблюдается наиболее разнообразный ассортимент товаров, представленной в разных городах Казахстана.

При этом рассматривалась продукция, расфасованная в герметичные трехшовные пакеты (флоу-пак). То есть в обзор не вошли весовые продукты, а также в картонных и других упаковках, которые тоже могут повлиять на стоимость товара.

В рейтинг попали продукты питания, которые были в наличии в одном магазине Алматы. Данные были собраны 10 октября 2022 года.

Овсяные хлопья (геркулес)

Данная крупа для приготовления одной из самых популярных каш во взятом нами магазине представлена восемью торговыми марками.

Самая дешевая 400-граммовая упаковка геркулеса продается под брендом “Все в дом” - за 174 тенге. А дороже всего стоят хлопья “Царь” - 435 тенге также за 400 граммов.

Между ними расположились следующие торговые марки: “Асан”( 209 тенге за 450 граммов), “Арнау” (209 тенге за 400 граммов), “Натуральная Кухня” (275 тенге за 400 граммов), “Султан” (325 тенге за 400 граммов), “Цесна” (359 тенге за 400 граммов) и Royal Food (415 тенге за 400 граммов).

Так как упаковки некоторых производителей отличаются по весу, здесь и далее места в рейтинге мы распределим по стоимости одного килограмма.

Стоимость овсяных хлопьев разных торговых марок. Инфографика: NUR.KZ

Манная крупа

Этот продукт также активно используется для приготовления каш и кондитерских изделий. Во взятой нами торговой сети “манка” продается под семью брендами.

Самый бюджетный из них - снова “Все в дом”. Манная крупа этой торговой марки стоит 339 тенге за 800 граммов.

Немного меньше стоимость пачки бренда “Достык” - 335 тенге. Но в упаковке всего 650 граммов “манки”. Если считать стоимость килограмма, то она дороже даже упаковки за 369 тенге от “Асан”, в которой 750 граммов.

Самая дорогая манная крупа представлена торговой маркой “Мистраль” - 1 179 тенге за те же 800 граммов.

Между тройкой лидеров и аутсайдером расположились бренды “Увелка” (489 тенге за 700 граммов), “Националь” (607 тенге за 800 граммов) и “Пассим” (765 тенге за 700 граммов).

Стоимость манной крупы разных торговых марок. Инфографика: NUR.KZ

Спагетти

Стоимость макаронных изделий мы рассмотрели на примере спагетти. Дешевле всего они стоят под брендом “Цесна” (359 тенге за 400 граммов), а дороже - “Увелка” (649 тенге за 450 граммов).

В середине оказались такие торговые марки, как “Султан” (375 тенге за 400 граммов), Cardinale (481 тенге за 500 граммов) и Makfa (519 тенге за 400 граммов).

Стоимость спагетти разных торговых марок. Инфографика: NUR.KZ

Гречневая крупа

“Гречка” - одна из самых популярных круп среди казахстанцев. Самая низкая цена на нее в выбранном нами магазине составила 699 тенге за 800 граммов. По такой цене она продавалась под торговой маркой “Сорока Ворона”. Самая дорогая гречневая крупа - “Ярмарка” - 1 499 тенге за 700 граммов.

Еще семь брендов были представлены следующими ценами: “Все в дом” - 749 тенге за 800 граммов, Makfa - 819 тенге за 800 граммов, “Натуральная Кухня” - 795 тенге за 700 граммов, “Пассим” - 1 065 тенге за 800 граммов, “Султан” - 1 011 тенге за 700 граммов, “Цесна” - 1 055 тенге за 700 граммов, “Увелка” - 1 225 тенге за 800 граммов.

Стоимость гречневой крупы разных торговых марок. Инфографика: NUR.KZ

Круглозерный рис

Среди множества сортов риса мы выбрали круглозерный. В флоу-паках он был представлен четырьмя торговыми марками. Самая бюджетная из них - “Асан” (475 тенге за 800 граммов), далее идет “Цесна” (690 тенге за 700 граммов).

Третье место занимает “Мистраль” (1 195 тенге за 900 граммов), а четвертое - “Ярмарка” (979 тенге за 700 граммов). У аутсайдера упаковка дешевле, но меньше, то есть в перерасчете на килограмм рис в результате получается дороже.

Стоимость круглозерного риса разных торговых марок. Инфографика: NUR.KZ

Красная фасоль

Данная крупа тоже может быть разных сортов, которые и стоят по разному. Мы сравнили стоимость красной фасоли. Дешевле всего она стоит под маркой “Асан” (885 тенге за 750 граммов), а дороже - “Ярмарка” (1 379 тенге за 700 граммов).

Между ними еще три бренда в упаковках по 700 граммов: “Натуральная Кухня” (959 тенге), “Цесна” (1 215 тенге) и “Пассим” (1 291 тенге).

Стоимость красной фасоли разных торговых марок. Инфографика: NUR.KZ

Перловая крупа

“Перловка” представлена 11 торговыми марками и имеет самый сильный среди продуктов нашего рейтинга разброс цен. Так, самая дешевая перловая крупа “Асан” стоит 212 тенге за 800 граммов, а самая дорогая “Мистраль” - 1 425 тенге за 900 граммов.

В пятерку лидеров также вошли такие торговые марки, как “Астык” (219 тенге за 800 граммов), “Сорока Ворона” (228 тенге за 800 граммов), “Арнау” (359 тенге за 1 килограмм) и “Достык” (369 тенге за 750 граммов.

В середине расположился бренд “Цесна” (370 тенге за 700 граммов). Далее идет “Увелка” (545 тенге за 800 граммов), Makfa (588 тенге за 800 граммов), “Султан” (605 тенге за 700 граммов) и “Пассим” (846 тенге за 800 граммов).

Стоимость перловой крупы разных торговых марок. Инфографика: NUR.KZ

Отметим, что все аутсайдеры данного рейтинга - это иностранные бренды. Соответственно, их стоимость зависит от курса тенге, что в результате может повлиять на увеличение их цен.

Какой продукт выбрать, местный или импортный, каждый потребитель решает самостоятельно. И на это может повлиять не только цена, но и наличие в магазинах, а также качество, вкус и другие характеристики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1992031-krupy-i-makarony-kakih-torgovyh-marok-deshevle-pokupat-kazahstantsam/