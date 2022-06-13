Как выросли цены на бензин и дизель в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Внутреннее производство топлива в Казахстане растет. Однако его стоимость все равно повышается. О том, как за последний год выросли цены на бензин и дизель, читайте в материале NUR.KZ.

Рост производства бензина за январь-апрель текущего года составил 4%, по сравнению с тем же отрезком 2021 года. При этом рост отмечается уже на протяжении последних семи лет.

В свою очередь, производство дизеля растет уже два года, и в январе-апреле оно увеличилось на 8,4% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает аналитический портал EnergyProm.kz, несмотря на положительную динамику производства и ранее принятые меры по запрету на вывоз цены растут, особенно это касается дизельного топлива.

Подорожание топлива за год

Итоги за май текущего года показали, что стоимость бензина в среднем выросла на 4,7% за год. В то же время повышение идет уже три года подряд.

В разрезе отдельных марок бензина отмечены следующие изменения:

АИ-98 подорожал на 9,6% в годовом выражении;

АИ-95/96 вырос в цене на 9,1%;

АИ-92 также подорожал на 4,2% за год.

Инфографика годового роста цен на топливо в Казахстане. Источник: energyprom.kz

Дизель, в отличие от бензина, в течение двух лет до 2021 года только дешевел. Но за последний год он оказался подвержен более резкому изменению цены.

Так, за период с мая 2021 года по май 2022 года его стоимость выросла сразу на 41,5%. А летний вид дизеля подорожал на 24,6%.

Средние цены в Казахстане

Согласно данным источника, за прошедший месяц в целом по Казахстану были отмечены следующие средние цены на топливо:

АИ-92 – оценивался в 178 тенге за литр в среднем по стране;

за литр в среднем по стране; АИ-95/96 – 210 тенге за литр;

за литр; АИ-98 – самая дорогая марка бензина стоила в среднем 232 тенге за литр;

за литр; летний дизель – 234 тенге за литр.

Рост цен на топливо в разрезе регионов Казахстана. Источник: energyprom.kz

Наиболее дорогим бензин марки АИ-92 оказался для жителей:

Петропавловска – 182 тенге за литр;

за литр; Алматы – 215 тенге за один литр топлива;

за один литр топлива; Костаная – 238 тенге в среднем по городу.

А самыми доступными цены на бензин были в Атырау:

АИ-92 — 168 тенге за литр;

за литр; АИ-95/96 — 201 тенге за литр;

за литр; АИ-98 — 227 тенге за литр.

В свою очередь, самый дешевый дизель был выявлен в Шымкенте – 225 тенге за литр. А наиболее дорогим он оказался в Костанае и Петропавловске – 260 тенге за литр.

Среди стран мира Казахстан на 6 июня 2022 года оказался на 11 месте из 170 по дешевизне бензина: 0,48 долларов США за литр. А по стоимости дизельного топлива занял 16 позицию из 169 стран: 0,55 долларов США за литр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1973782-kak-vyrosli-tseny-na-benzin-i-dizel-v-kazahstane/