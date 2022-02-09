Куда обращаться казахстанцам, если цены на бензин были завышены

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В январе текущего года были установлены предельные розничные цены на нефтепродукты. Но некоторые реализаторы продолжают продавать ГСМ по более высоким ценам. Какая ответственность предусмотрена за превышение установленных цен и куда обратиться, если на заправке вам продали бензин по завышенной стоимости, читайте в материале NUR.KZ.

В некоторых регионах страны выявлены факты превышения предельных цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Об этом сообщили специалисты Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (КРЕМ МНЭ РК).

По поручению главы государства в начале текущего года на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов:

бензина марки АИ-80 – 89 тенге за литр ;

; бензина марки АИ-92 – 182 тенге за литр ;

; бензина марки АИ-93 – 182 тенге за литр ;

; бензина марки АИ-95 – 215 тенге за литр.

Предельные цены на дизельное топливо (летнее, межсезонное):

в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях – 260 тенге за литр ;

; в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областях – 230 тенге за литр.

За превышение предельных розничных цен реализаторам грозит административная ответственность. Но, несмотря на это, в некоторых регионах продолжается реализация ГСМ выше установленной стоимости. Например, в Карагандинской области и Нур-Султане уже составлено пять протоколов.

Также были зафиксированы случаи договоров между государственным учреждением и розничным реализатором в рамках госзакупок на поставку бензина марки АИ-92 по цене 250 тенге. Но, так как были установлены предельные цены, стороны заключили дополнительное соглашение о снижении цены до 182 тенге.

Подобным образом ситуации были урегулированы в Павлодарской и Туркестанской области, поэтому не требуют принятия административных мер в отношении розничных реализаторов.

Стоит отметить, что за повторное правонарушение, совершенное в течение года после наложения административного взыскания, одновременно предусмотрены:

штраф в размере 100% от дохода в результате правонарушения;

приостановление действия либо лишение свидетельства об аккредитации.

Поэтому субъектам предпринимательства, осуществляющим розничную реализацию нефтепродуктов, рекомендуется соблюдать требования законодательства в области производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов и не допускать реализации нефтепродуктов выше установленных порогов.

Потребители, при обнаружении фактов превышения цен на ГСМ, могут обращаться в Министерство энергетики и территориальные департаменты КРЕМ МНЭ РК.

Напомним, что объем розничной торговли в прошлом году увеличился в основном за счет индивидуальных предпринимателей и малых компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1955267-kuda-obraschatsya-kazahstantsam-esli-tseny-na-benzin-byli-zavysheny/