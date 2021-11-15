Рейтинг Нурфин: в каком ЖК Алматы дешевле купить 3-комнатную квартиру

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы на данный момент продаются квартиры более чем в 200 новых жилых комплексах (ЖК). Журналисты Нурфин ознакомились с ценами за один квадратный метр на жилье эконом-класса.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Покупка квартиры в строящемся жилье не всегда обходится дешевле, чем в уже сданном в эксплуатацию. Часто цена больше зависит от класса жилья, его расположения и других характеристик.

По данным сайта, собравшего информацию обо всех новостройках Казахстана, Korter.kz, в Алматы на данный момент сданы в эксплуатацию 57 новостроек и еще 149 строятся.

Жилые комплексы при этом делятся на четыре класса: эконом, комфорт, бизнес и элит. Разделение по классам жилья зависит от многих факторов: количество и размер комнат, балконов, расположение ЖК и так далее.

Реже всего встречаются жилые комплексы эконом-класса, но такая недвижимость более дешевая и ее выбирают те, кто не готов тратиться на более комфортную.

Среди строящихся или сданных в эксплуатацию в текущем году алматинских жилых комплексов только девять являются «экономичными». И только в пяти из них можно купить 3-комнатную квартиру с чистовой отделкой для большой семьи.

С ценами за квадратный метр в данной пятерке мы и ознакомились.

Данные были собраны 12 ноября 2021 года.

1. Шапагат

Данный жилой комплекс, который уже ввела в эксплуатацию компания Karpat Stroy располагается в Алатауском районе города Алматы недалеко от пересечения проспекта Рыскулова и шоссе Северное кольцо.

То есть, несмотря на то, что данный ЖК уже построен, по ценам он оказался на первом месте. Стоимость квартир здесь составляет от 300 тысяч тенге за квадратный метр и 3-комнатной в том числе.

2. O-Jet

Следующий ЖК от компании Sheberbuild еще строится, но продажи активно идут. Располагается он также в Алатауском районе далее по шоссе Северное кольцо в сторону микрорайона Айнабулак.

Здесь можно купить квартиры с одной, двумя и тремя комнатами и стоимость квадратного метра будет зависеть как раз от их количества. Цена «квадрата» для 3-комнатных апартаментов начинается от 366 280 тенге.

3. Ырысты

И в другой части Алатауского района недалеко от пересечения проспекта Рыскулова и улицы Емцова строится данный жилой комплекс от застройщика «Алатау Прогресс».

В ЖК посредством долевого участия можно приобрети квартиры стоимостью от 395 000 тенге за квадратный метр независимо от количества комнат.

4. Parasat

Вместе с данным жилым комплексом мы переносимся в другую часть Алматы – Турксибский район, но все по тому же проспекту Рыскулова, недалеко от Кульджинского тракта. Его застройщиком является уже упомянутая нами компания Sheberbuild.

Часть домов ЖК введена в эксплуатацию и все квартиры в них уже проданы. В строящихся корпусах на данный момент продают только 3-комнатные апартаменты. Их стоимость составляет от 400 тысяч тенге за квадратный метр.

5. Gul-Ana

И последний в нашем рейтинге жилой комплекс эконом-класса от застройщика KazSMU строится в Жетысуском районе города Алматы, недалеко от пересечения проспекта Райымбека и улицы Розыбакиева.

В данном ЖК на данный момент также можно купить только 3-комнатные квартиры стоимостью от 410 тысяч тенге за квадратный метр. Но здесь строительство только началось и в проекте еще несколько корпусов.

Рейтинг Нурфин: NUR.KZ

На выбор жилого комплекса также может повлиять его расположение, качество строительства, а также рейтинг и авторитет строительной компании на рынке недвижимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1941904-reyting-nurfin-v-kakom-zhk-almaty-deshevle-kupit-3-komnatnuyu-kvartiru/