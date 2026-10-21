На сколько больше денег стали платить за коммуналку казахстанцы, подсчитала эксперт

Расходы семей могли вырасти до 30% на основные коммунальные услуги. Это связано с необходимостью модернизировать старые сети. И потребители могут следить за исполнением работ. Подробнее – на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперт Диляра Сейтнурова объяснила рост тарифов программой «Тариф в обмен на инвестиции» 2023 года, по которой монополисты повышают тарифы взамен на ремонт изношенных сетей.

По словам эксперта, цены на коммуналку растут на 20–30% в год: зимняя платёжка для семьи из Астаны выросла с 28 тыс. до 34 тыс. тенге за тот же объём услуг.

Казахстанцы вправе проверять исполнение инвестпрограмм через сайт департамента по регулированию монополий и подавать жалобы, если ремонт не был проведён.

Коммунальные услуги – одна из обязательных статей расходов семейного бюджета, которая ежемесячно отнимает некоторую часть дохода казахстанцев. И ее стоимость постепенно растет.

Как отмечает эксперт в сфере строительства и реновации Диляра Сейтнурова в Telegram-канале BuildExpert, причиной активного подорожания коммуналки стала принятая в 2023 году программа "Тариф в обмен на инвестиции".

На что тратятся деньги казахстанцев

Согласно сообщению эксперта, причиной для введения программы стала сильная изношенность сетей – этот уровень планируют снизить до 40% к 2029 году. А пока за два года было привлечено около 605 млрд тенге и отремонтировано 12,3 тыс. км сетей. В итоге средний износ снизился на 6,2 пункта.

"Смысл такой. Монополист получает право повысить тариф. Взамен он обязан вложить предусмотренные инвестпрограммой деньги в трубы, котельные и подстанции. Не в прибыль, а в замену изношенных сетей.

Но ремонт лишь одна часть расходов, заложенных в тариф. Тепло нужно произвести, воду очистить и доставить в дома, сети обслуживать каждый день. На это нужны топливо, электроэнергия, материалы и работа сотрудников. Когда дорожают ресурсы или растут расходы на оплату труда, это тоже может влиять на тариф.", – отмечает эксперт.

Трубы. Фото: picture alliance/Getty Images

На сколько выросли расходы казахстанцев

По словам Диляры Сейтнуровой, цены на коммунальные услуги повышаются постепенно, что в итоге приводит к годовому приросту на 20-30%. В регионах ситуация может немного отличаться, но в целом везде наблюдается поэтапное повышение – это отражается на расходах казахстанцев.

"Возьму обычную семью из Астаны. Четыре человека, трехкомнатная квартира.

На одной холодной воде прибавка небольшая. Было около 1 900 тенге в месяц, стало около 2 500 тенге. Разница 600 тенге. Вроде мелочь, но ровно так же подорожало отопление, горячая вода, электричество и вывоз мусора. Каждая строка выросла на 15 до 30%.

Когда их складываешь, зимняя платежка, которая год назад была 28 тыс. тенге, становится 34 тыс. тенге за тот же объем. Семья тратит столько же воды и тепла, а платит на четверть больше. Вот из-за этого и идет спор. Деньги с людей собрали. Вопрос один. Дошли ли они до труб в вашем дворе", – отмечает эксперт.

Право граждан – проверить монополиста

При повышении тарифов, компания берет обязательство отремонтировать сети за определенный срок. И казахстанцы имеют право проверять процесс и результаты работ.

Деньги. Иллюстративное фото: Nora Carol Photography/Getty Images

Для этого можно зайти на сайт местного департамента по регулированию монополий и найти инвестпрограмму поставщика услуг. В ней описываются участки сетей для замены в текущем году.

И если отчеты не соответствуют действительности (указан ремонт, но работы не проводились), можно подать жалобу в госорган. Для этого потребуется:

зафиксировать состояние сети – подать обращения о холодных батареях, ржавой воде из крана или частых авариях на одном и том же месте каждую зиму с фото, датой и номером заявки;

обратиться в департамент по регулированию монополий – он следит за исполнением инвестпрограммы. Желательно собрать жалобу от всего дома через ОСИ или КСК;

требовать перерасчета, если услуги по нормативу нет – за недостатчу тепла зимой и за отключения воды закон позволяет снизить коммуналку.

"Сам по себе тариф – не зло. Топливо, материалы и труд сотрудников стоят денег. Сети менять тоже действительно надо, иначе однажды зимой без тепла останемся мы все.

Поэтому платить молча не стоит. Стоит спрашивать, из чего складывается тариф и что сделано на его инвестиционную часть", – сообщает эксперт.

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