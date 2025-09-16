Больше 7 зарплат: кому придется долго копить на новый iPhone в Казахстане

Если не тратить деньги на жизнь, то в Казахстане на новый iPhone 17 Pro можно накопить за полтора месяца, но только если получаешь среднюю зарплату в стране. С подсчетами можно ознакомиться на NUR.KZ.

На днях компания Apple презентовала обновленную линейку своих смартфонов: iPhone 17, iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro. Начальные ценники на новинки начинаются от 799, 999 и 1099 долларов соответственно.

Если сопоставить цену новых смартфонов от Apple со средней номинальной зарплатой в Казахстане, которая во втором квартале 2025 года составила 448 620 тенге (14 954 тенге в день), то окажется, что они вполне "по карману" жителям страны.

Например, базовая версия iPhone 17 стоит от 799 долларов, то есть примерно 432 402 тенге по текущему курсу – казахстанцу, который получает среднюю зарплату, нужно работать меньше месяца (29 дней), чтобы он смог купить новый смартфон.

С более дорогими моделями от Apple будет чуть сложнее, но тоже не критично. Ценник на iPhone Air начинается от 999 долларов, то есть 540 639 тенге. Получая среднюю зарплату, на него придется поработать 37 дней, естественно, без учета того, что нужно есть, пить, платить за квартиру и в целом покрывать другие расходы.

Дороже всего обойдется модель iPhone 17 Pro, стоимость которой начинается от 1 099 долларов, то есть 594 757 тенге. На такой смартфон нужно работать почти 40 дней, получая на руки среднюю номинальную зарплату в Казахстане.

Сколько копить остальным казахстанцам

Далеко не все казахстанцы получают чистыми больше 440 тыс. тенге. Медианная зарплата в Казахстане заметно меньше – всего 316 152 тенге (10 538 тенге в день). Получая столько, даже на базовую модель нужно копить больше месяца – 41 день без учета других расходов.

С остальными моделями от Apple ситуация аналогичная. Получая медианную зарплату, на iPhone Air придется работать 52 дня, а на iPhone 17 Pro – 57 дней.

А вот казахстанцам, которые получают минимальную зарплату (85 000 тенге в месяц, или 2 833 тенге в день), а таких, согласно данным Минтруда, больше миллиона в стране, на новые iPhone нужно будет работать значительно дольше:

на iPhone 17 – 153 дня ;

; на iPhone Air – 191 день (больше полугода);

(больше полугода); на iPhone 17 Pro – 210 дней.

Количество дней, которые нужно отработать,

чтобы накопить на новый iPhone в Казахстане Модель

Смартфона Средняя зарплата

448 620 тенге Медианная зарплата

316 152 тенге Минимальная зарплата

85 000 тенге iPhone 17 29 41 153 iPhone Air 36 51 191 iPhone 17 Pro 40 56 210 На основе официальных цен от Apple

Естественно, важно понимать, что все эти расчеты достаточно условны. Далеко не все казахстанцы на руки получают среднюю зарплату в стране, а при расчетах не учитывались расходы на еду и проживание, которые могли бы заметно "ухудшить" общую картину.

Не стоит забывать и то, что стоимость смартфонов Apple в Казахстане может быть выше официальных минимальных цен, которые сообщила компания, ведь магазины будут устанавливать свою наценку на товар.

