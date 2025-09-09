Самый тонкий айфон, наушники с синхронным переводом и iPhone 17: Apple представила новинки (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Технологии
      Провели подряд дней с нами

      Самый тонкий айфон, наушники с синхронным переводом и iPhone 17: Apple представила новинки (видео)

      Опубликовано:

      iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
      iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

      Компания Apple традиционно в сентябре представила свои новинки. Среди них ультратонкий смартфон, наушники с синхронным переводом и часы, замеряющие давление, в том числе смартфон, передает NUR.KZ.

      Сверхтонкий iPhone 17 Air

      iPhone 17 Air
      iPhone 17 Air. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

      Самая долгожданная новинка - самый тонкий айфон в истории, который получил название iPhone 17 Air.

      Весит он не больше 150 граммов, у него титановая рамка, процессор A19 Pro. Из интересного - он может снимать на обе камеры одновременно.

      Основные характеристики сверхтонкого iPhone 17 Air:

      • толщина корпуса всего 5,6 мм;
      • дисплей с технологией ProMotion;
      • стекло Ceramic Shield в четыре раза прочнее предыдущих моделей;
      • титановая рамка, на 80% сделанная из переработанных материалов;
      • доступен в четырех цветах;
      • работает на процессоре A19 Pro.
      Характеристики iPhone 17 Air
      Характеристики iPhone 17 Air. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

      Цены на iPhone 17 Air стартуют от 999 долларов, это 536 тыс. тенге.

      iPhone 17

      iPhone 17
      iPhone 17. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

      У нового айфона улучшенная камера, процессор мощнее предыдущей версии на 20% и быстрый заряд.

      Основные характеристики iPhone 17:

      • размер экрана составит 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц;
      • стекло Ceramic Shield 2;
      • быстрая зарядка до 50% за 20 минут;
      • вместо основной камеры — сверхширокоугольный Fusion модуль на 48 Мп яркость дисплея до 3000 нит;
      • процессор А19 — GPU мощнее предыдущей версии на 20%.

      Автономность на 8 часов видео больше, чем iPhone 16.

      iPhone 17 представлен в пяти цветах: голубом, зеленом, лавандовом, белом и черном. 

      Характеристики iPhone 17
      Характеристики iPhone 17. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

      iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

      iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
      iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

      Apple также показала iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в трех цветах с толстым корпусом из алюминия, увеличенным аккумулятором и новой системой охлаждения.

      Процессор этой версии смартфона будет мощнее на одно ядро в сравнении с iPhone Air. Все три камеры телефона будут на 48 Мп, а цифровой зум будет вплоть до 40х.

      Обещают, что iPhone 17 Pro будет держать 40 часов видео от одного заряда.

      Основные характеристики iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max:

      • экран 6,3 дюйма и 6,9 дюйма;
      • чип A19 Pro;
      • новая система охлаждения Cermaic Shield 2 с обеих сторон;
      • телефото 4х с разрешением 48 МП.
      Характеристики iPhone 17 Pro
      Характеристики iPhone 17 Pro. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

      Цены на iPhone 17 начинаются от 799 долларов (428 тыс. тенге), iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max стоят дороже всех - от 1099 долларов (590 тыс. тенге).

      Цены на iPhone 17
      Цены на iPhone 17. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

      AirPods Pro 3

      AirPods Pro 3
      AirPods Pro 3. Кадр из видео: youtube.com/@Apple

      Как рассказали в компании, новые наушники AirPods Pro 3 подавляют шум в два раза лучше предыдущей модели и звучат еще лучше, благодаря циркуляции воздуха.

      Самое интересное - наушники смогут в режиме реального времени переводить на другие языки. Какие именно, пока неизвестно.

      А еще они считают пульс, имеют спортивные режимы, имеют защиту от пота и воды и работают до 8 часов.

      Цена стартует от 133 тыс. тенге.

      AirPods Pro 3
      AirPods Pro 3. Кадр из видео: youtube.com/@Apple

      Apple Watch

      Apple Watch Series 11
      Apple Watch Series 11. Фото: t.me/uniannet

      Apple Watch представлены в трех версиях:

      • Apple Watch SE 3;
      • Apple Watch S11;
      • Apple Watch Ultra 3.

      Apple Watch Series 11 лучше защищены от царапин, могут измерять давление, отслеживают фазы сна, рассчитывают идеальное время засыпания и пробуждения и показывают подробную статистику.

      Если предыдущие версии работали до 18 часов, эти держат заряд до 24 часов.

      Характеристики Apple Watch Series 11
      Характеристики Apple Watch Series 11. Кадр из видео: youtube.com/@Apple

      Apple Watch SE 3 получили всегда активный экран, датчик падения для экстренной помощи и поддержку 5G-модема. Они заряжаются в два раза быстрее предыдущих версий и держат заряд до двух дней.

      Характеристики Apple Watch SE 3
      Характеристики Apple Watch SE 3. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

      Apple Watch Ultra 3 стали тоньше, но с более ярким экраном. Часы имеют поддержку спутниковой связи, которая для граждан США будет бесплатной.

      Заряд держится до 42 часов. Корпус выполнен из черного и натурального титана.

      Apple Watch Ultra 3
      Характеристики Apple Watch Ultra 3. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

      Цены в зависимости от версии варьируются от 133 до 375 тыс. тенге.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.