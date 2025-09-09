Самый тонкий айфон, наушники с синхронным переводом и iPhone 17: Apple представила новинки (видео)

Компания Apple традиционно в сентябре представила свои новинки. Среди них ультратонкий смартфон, наушники с синхронным переводом и часы, замеряющие давление, в том числе смартфон, передает NUR.KZ.

Сверхтонкий iPhone 17 Air

iPhone 17 Air. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

Самая долгожданная новинка - самый тонкий айфон в истории, который получил название iPhone 17 Air.

Весит он не больше 150 граммов, у него титановая рамка, процессор A19 Pro. Из интересного - он может снимать на обе камеры одновременно.

Основные характеристики сверхтонкого iPhone 17 Air:

толщина корпуса всего 5,6 мм;

дисплей с технологией ProMotion;

стекло Ceramic Shield в четыре раза прочнее предыдущих моделей;

титановая рамка, на 80% сделанная из переработанных материалов;

доступен в четырех цветах;

работает на процессоре A19 Pro.

Характеристики iPhone 17 Air. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

Цены на iPhone 17 Air стартуют от 999 долларов, это 536 тыс. тенге.

iPhone 17

iPhone 17. Кадр трансляции: youtube.com/@Apple

У нового айфона улучшенная камера, процессор мощнее предыдущей версии на 20% и быстрый заряд.

Основные характеристики iPhone 17:

размер экрана составит 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц;

стекло Ceramic Shield 2;

быстрая зарядка до 50% за 20 минут;

вместо основной камеры — сверхширокоугольный Fusion модуль на 48 Мп яркость дисплея до 3000 нит;

процессор А19 — GPU мощнее предыдущей версии на 20%.

Автономность на 8 часов видео больше, чем iPhone 16.

iPhone 17 представлен в пяти цветах: голубом, зеленом, лавандовом, белом и черном.

Характеристики iPhone 17. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

Apple также показала iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в трех цветах с толстым корпусом из алюминия, увеличенным аккумулятором и новой системой охлаждения.

Процессор этой версии смартфона будет мощнее на одно ядро в сравнении с iPhone Air. Все три камеры телефона будут на 48 Мп, а цифровой зум будет вплоть до 40х.

Обещают, что iPhone 17 Pro будет держать 40 часов видео от одного заряда.

Основные характеристики iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max:

экран 6,3 дюйма и 6,9 дюйма;

чип A19 Pro;

новая система охлаждения Cermaic Shield 2 с обеих сторон;

телефото 4х с разрешением 48 МП.

Характеристики iPhone 17 Pro. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

Цены на iPhone 17 начинаются от 799 долларов (428 тыс. тенге), iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max стоят дороже всех - от 1099 долларов (590 тыс. тенге).

Цены на iPhone 17. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3. Кадр из видео: youtube.com/@Apple

Как рассказали в компании, новые наушники AirPods Pro 3 подавляют шум в два раза лучше предыдущей модели и звучат еще лучше, благодаря циркуляции воздуха.

Самое интересное - наушники смогут в режиме реального времени переводить на другие языки. Какие именно, пока неизвестно.

А еще они считают пульс, имеют спортивные режимы, имеют защиту от пота и воды и работают до 8 часов.

Цена стартует от 133 тыс. тенге.

AirPods Pro 3. Кадр из видео: youtube.com/@Apple

Apple Watch

Apple Watch Series 11. Фото: t.me/uniannet

Apple Watch представлены в трех версиях:

Apple Watch SE 3;

Apple Watch S11;

Apple Watch Ultra 3.

Apple Watch Series 11 лучше защищены от царапин, могут измерять давление, отслеживают фазы сна, рассчитывают идеальное время засыпания и пробуждения и показывают подробную статистику.

Если предыдущие версии работали до 18 часов, эти держат заряд до 24 часов.

Характеристики Apple Watch Series 11. Кадр из видео: youtube.com/@Apple

Apple Watch SE 3 получили всегда активный экран, датчик падения для экстренной помощи и поддержку 5G-модема. Они заряжаются в два раза быстрее предыдущих версий и держат заряд до двух дней.

Характеристики Apple Watch SE 3. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

Apple Watch Ultra 3 стали тоньше, но с более ярким экраном. Часы имеют поддержку спутниковой связи, которая для граждан США будет бесплатной.

Заряд держится до 42 часов. Корпус выполнен из черного и натурального титана.

Характеристики Apple Watch Ultra 3. Кадр из трансляции: youtube.com/@Apple

Цены в зависимости от версии варьируются от 133 до 375 тыс. тенге.

