Самый тонкий айфон, наушники с синхронным переводом и iPhone 17: Apple представила новинки (видео)
Компания Apple традиционно в сентябре представила свои новинки. Среди них ультратонкий смартфон, наушники с синхронным переводом и часы, замеряющие давление, в том числе смартфон, передает NUR.KZ.
Сверхтонкий iPhone 17 Air
Самая долгожданная новинка - самый тонкий айфон в истории, который получил название iPhone 17 Air.
Весит он не больше 150 граммов, у него титановая рамка, процессор A19 Pro. Из интересного - он может снимать на обе камеры одновременно.
Основные характеристики сверхтонкого iPhone 17 Air:
- толщина корпуса всего 5,6 мм;
- дисплей с технологией ProMotion;
- стекло Ceramic Shield в четыре раза прочнее предыдущих моделей;
- титановая рамка, на 80% сделанная из переработанных материалов;
- доступен в четырех цветах;
- работает на процессоре A19 Pro.
Цены на iPhone 17 Air стартуют от 999 долларов, это 536 тыс. тенге.
iPhone 17
У нового айфона улучшенная камера, процессор мощнее предыдущей версии на 20% и быстрый заряд.
Основные характеристики iPhone 17:
- размер экрана составит 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц;
- стекло Ceramic Shield 2;
- быстрая зарядка до 50% за 20 минут;
- вместо основной камеры — сверхширокоугольный Fusion модуль на 48 Мп яркость дисплея до 3000 нит;
- процессор А19 — GPU мощнее предыдущей версии на 20%.
Автономность на 8 часов видео больше, чем iPhone 16.
iPhone 17 представлен в пяти цветах: голубом, зеленом, лавандовом, белом и черном.
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
Apple также показала iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в трех цветах с толстым корпусом из алюминия, увеличенным аккумулятором и новой системой охлаждения.
Процессор этой версии смартфона будет мощнее на одно ядро в сравнении с iPhone Air. Все три камеры телефона будут на 48 Мп, а цифровой зум будет вплоть до 40х.
Обещают, что iPhone 17 Pro будет держать 40 часов видео от одного заряда.
Основные характеристики iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max:
- экран 6,3 дюйма и 6,9 дюйма;
- чип A19 Pro;
- новая система охлаждения Cermaic Shield 2 с обеих сторон;
- телефото 4х с разрешением 48 МП.
Цены на iPhone 17 начинаются от 799 долларов (428 тыс. тенге), iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max стоят дороже всех - от 1099 долларов (590 тыс. тенге).
AirPods Pro 3
Как рассказали в компании, новые наушники AirPods Pro 3 подавляют шум в два раза лучше предыдущей модели и звучат еще лучше, благодаря циркуляции воздуха.
Самое интересное - наушники смогут в режиме реального времени переводить на другие языки. Какие именно, пока неизвестно.
А еще они считают пульс, имеют спортивные режимы, имеют защиту от пота и воды и работают до 8 часов.
Цена стартует от 133 тыс. тенге.
Apple Watch
Apple Watch представлены в трех версиях:
- Apple Watch SE 3;
- Apple Watch S11;
- Apple Watch Ultra 3.
Apple Watch Series 11 лучше защищены от царапин, могут измерять давление, отслеживают фазы сна, рассчитывают идеальное время засыпания и пробуждения и показывают подробную статистику.
Если предыдущие версии работали до 18 часов, эти держат заряд до 24 часов.
Apple Watch SE 3 получили всегда активный экран, датчик падения для экстренной помощи и поддержку 5G-модема. Они заряжаются в два раза быстрее предыдущих версий и держат заряд до двух дней.
Apple Watch Ultra 3 стали тоньше, но с более ярким экраном. Часы имеют поддержку спутниковой связи, которая для граждан США будет бесплатной.
Заряд держится до 42 часов. Корпус выполнен из черного и натурального титана.
Цены в зависимости от версии варьируются от 133 до 375 тыс. тенге.
