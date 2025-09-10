Что нужно делать казахстанцам, чтобы зарабатывать больше 85 тыс. тенге

Министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова поделилась простым советом, как не получать минимальную заработную плату, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что нужно делать, чтобы не получать 85 тыс. тенге? Совет может быть один. Первое, надо учиться. И второе – трудиться, повышать постоянно свою квалификацию и переводиться на более высокооплачиваемую работу", - сказала Светлана Жакупова.

По ее словам, предусмотрены пособия в случае если человек временно нетрудоспособен или вовсе не может работать. Для их получения министр советует обращаться в управления социальной защиты на местах.

Напомним, сегодня Жакупова озвучила официальную статистику по тому, сколько человек зарабатывают меньше минимальной заработной платы. По данным главы Минтруда, 85 тыс. или меньше этого зарабатывают около миллиона казахстанцев.

Ранее мы писали о том, что Казахстан сильно отстает по росту зарплат от всех соседей в ЕАЭС. В Казахстане растут только номинальные зарплаты, а вот реальный рост едва заметен - 0,3% за год. Это самый низкий показатель в Евразийском экономическом союзе.

Другими словами, Казахстан оказался единственной страной в ЕАЭС, где инфляция практически "съела" весь прирост зарплат граждан. На этом фоне соседи по союзу стремительно догоняют Казахстан и в скором времени могут даже перегнать его по доходам населения

Добавим, минимальный оклад - это сумма, ниже которой работодатели не могут назначить зарплату работникам. Его размер может повышаться, но слишком большое значение создает риски. Что будет, если минимальную зарплату повысят до 500 тыс. тенге в Казахстане, рассказал аналитик.

