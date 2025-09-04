Банкноты нового дизайна представил Нацбанк

В Казахстане появятся новые банкноты номиналом 500 и 20 000 тенге. Выпустить их в обращение планируется в конце этого года и в следующем, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.

Редакция NUR.KZ обратилась в Национальный банк Казахстана, чтобы узнать, какие изменения ожидают казахстанцев по изъятию купюр старого образца и выпуску новых банкнот.

Так, на сегодня в новом дизайне выпущены в обращение банкноты номиналами 10 000, 2 000 и 1 000 тенге.

В Нацбанке сообщили сроки завершения периода параллельного обращения банкнот старого и нового образцов:

для банкнот номиналом 2 000 тенге - по 24 июня 2026 года;

для банкнот номиналом 10 000 тенге - по 27 июня 2026 года;

для банкнот номиналом 1 000 тенге - по 27 марта 2027 года.

Запланирован в Казахстане и выпуск двух банкнот нового образца.

"Выпуск в обращения банкнот номиналом 500 тенге нового образца планируется в четвертом квартале 2025 года, банкнот номиналом 20 000 тенге - в 2026 году", - пояснили в Нацбанке.

Так будут выглядеть новые банкноты номиналом 500 тенге.

Банкнота номиналом 500 тенге нового образца. Фото: Нацбанк

В таком дизайне предстанут купюры номиналом 20 000 тенге.

Банкнота номиналом 20 000 тенге нового образца. Фото: Нацбанк

Кроме того, в Нацбанке напомнили, что с 24 сентября текущего года будет прекращено параллельное обращение старого и нового образца банкнот номиналом 5 000 тенге.

"При этом, после завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК - бессрочно", - сообщили в центральном банке страны.

Напомним, как выглядят купюры номиналом 5 000 тенге нового образца.

Банкнота номиналом 5 000 тенге нового образца. Фото: Нацбанк

Добавим, недавно глава Национального банка Казахстана на брифинге обратился к казахстанцам по поводу купюры в 5 тыс. тенге старого образца.

До этого стало известно, что с 28 марта Национальный банк Казахстана выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 тенге нового дизайна, в стиле "Сакский стиль".

В декабре прошлого года в Казахстане вышли в обращение банкноты номиналом 2 тыс. тенге нового дизайна, а купюры номиналом 10 000 тенге в массовое обращение поступили в сентябре.

А в феврале того же года стало известно, что в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты на купюры из серии "Сакский стиль". После выпуска банкнот нового дизайна, банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.

