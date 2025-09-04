Банкноты нового дизайна представил Нацбанк

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Банкноты нового дизайна представил Нацбанк

      Опубликовано:

      Банкнота номиналом 20 000 тенге нового образца
      Банкнота номиналом 20 000 тенге нового образца. Фото: Нацбанк

      В Казахстане появятся новые банкноты номиналом 500 и 20 000 тенге. Выпустить их в обращение планируется в конце этого года и в следующем, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.

      Редакция NUR.KZ обратилась в Национальный банк Казахстана, чтобы узнать, какие изменения ожидают казахстанцев по изъятию купюр старого образца и выпуску новых банкнот.

      Так, на сегодня в новом дизайне выпущены в обращение банкноты номиналами 10 000, 2 000 и 1 000 тенге.

      В Нацбанке сообщили сроки завершения периода параллельного обращения банкнот старого и нового образцов:

      • для банкнот номиналом 2 000 тенге - по 24 июня 2026 года;
      • для банкнот номиналом 10 000 тенге - по 27 июня 2026 года;
      • для банкнот номиналом 1 000 тенге - по 27 марта 2027 года.

      Запланирован в Казахстане и выпуск двух банкнот нового образца.

      "Выпуск в обращения банкнот номиналом 500 тенге нового образца планируется в четвертом квартале 2025 года, банкнот номиналом 20 000 тенге - в 2026 году", - пояснили в Нацбанке.

      Так будут выглядеть новые банкноты номиналом 500 тенге.

      Банкнота номиналом 500 тенге нового образца
      Банкнота номиналом 500 тенге нового образца. Фото: Нацбанк

      Банкнота номиналом 500 тенге нового образца
      Банкнота номиналом 500 тенге нового образца. Фото: Нацбанк

      В таком дизайне предстанут купюры номиналом 20 000 тенге.

      Банкнота номиналом 20 000 тенге нового образца
      Банкнота номиналом 20 000 тенге нового образца. Фото: Нацбанк

      Банкнота номиналом 20 000 тенге нового образца
      Банкнота номиналом 20 000 тенге нового образца. Фото: Нацбанк

      Кроме того, в Нацбанке напомнили, что с 24 сентября текущего года будет прекращено параллельное обращение старого и нового образца банкнот номиналом 5 000 тенге.

      "При этом, после завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК - бессрочно", - сообщили в центральном банке страны.

      Напомним, как выглядят купюры номиналом 5 000 тенге нового образца.

      Банкнота номиналом 5 000 тенге нового образца
      Банкнота номиналом 5 000 тенге нового образца. Фото: Нацбанк

      Банкнота номиналом 5 000 тенге нового образца
      Банкнота номиналом 5 000 тенге нового образца. Фото: Нацбанк

      Добавим, недавно глава Национального банка Казахстана на брифинге обратился к казахстанцам по поводу купюры в 5 тыс. тенге старого образца.

      До этого стало известно, что с 28 марта Национальный банк Казахстана выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 тенге нового дизайна, в стиле "Сакский стиль".

      В декабре прошлого года в Казахстане вышли в обращение банкноты номиналом 2 тыс. тенге нового дизайна, а купюры номиналом 10 000 тенге в массовое обращение поступили в сентябре.

      А в феврале того же года стало известно, что в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты на купюры из серии "Сакский стиль". После выпуска банкнот нового дизайна, банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.