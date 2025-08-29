jitsu gif
      "Заберем старые и дадим новые": глава Нацбанка - о купюре в 5 тыс. тенге

      Опубликовано:

      Купюры 5 тысяч тенге
      Тенге номиналом 5 тысяч: Pixabay

      Глава Национального банка Казахстана на брифинге обратился к казахстанцам по поводу купюры в 5 тыс. тенге старого образца, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Есть стандартная норма обращения, параллельного обращения. Она составляет год или два года. Здесь не нужно беспокоиться. Она не изымается из обращения, она уходит из обращения по мере того, как мы рассчитываем", - сказал Тимур Сулейменов.

      По его словам, банки получают эти банкноты от физлиц и юрлиц, и сдают в Нацбанк.

      "Хоть через год, через два или три те, у кого "старые" 5000 тенге остались, они могут прийти в областной филиал Нацбанка и сдать по такому же номиналу. Мы заберем старые банкноты и дадим новые. В этом никаких проблем нет", - резюмировал Тимур Сулейменов.

      Напомним, в начале 2024 года Нацбанк Казахстана выпустил в обращение новую банкноту номиналом 5000 тенге. Специалисты объяснили, как отличить поддельную купюру от настоящей.

      В феврале того же года стало известно, что в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты на купюры из серии "Сакский стиль". После выпуска банкнот нового дизайна, банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.

      Также ранее сообщалось, что чаще всего подделывают купюру в 5 тысяч тенге.

