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Новую банкноту в 1000 тенге выпускает в обращение Нацбанк

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Новая банкнота
Новая банкнота. Фото: nationalbank.kz

Национальный банк Казахстана с 28 марта 2025 года выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 тенге нового дизайна, в стиле "Сакский стиль", передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Национального банка РК, с 28 марта 2025 года выходят в обращение банкноты номиналом 1 000 тенге нового дизайна.

Это четвертая банкнота из серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны - от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором полугодии 2025 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.

Новая банкнота
Новая банкнота. Фото: nationalbank.kz

О дизайне и форме денежного знака

Цвет банкнот - коричнево-бежевый.

На лицевой стороне изображены:

  • ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);    
  • спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;
  • артефакт - подпружный элемент в виде свернувшегося хищника как символ силы духа и выносливости (Курган Бесоба, 6-4 вв. до н. э., Приуралье, Западный Казахстан).  

На оборотной стороне изображены:

  • cобаки породы Тобет и Тазы на фоне стилизованного орнаментом щита;
  • круговой казахский орнамент, олицетворяющий "щит" - символ защиты ценностей, древний символ - четыре стороны света, солярный знак в центре как символ созидательной энергии и жизни.

Также на оборотной стороне банкноты изображен артефакт - подпружная бляха в виде свернувшегося хищника как символ единения с природой и гармонии (Курган Кырык-оба, 7-6 вв. до н. э., Западный Казахстан). В центре банкноты как фон располагается изображение степных холмов Казахстана, вписанное в стилизованный под орнамент символ бесконечности.

О порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот

Новые банкноты номиналом 1 000 тенге поступят в обращение с 28 марта 2025 года и в течение 24 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 1 000 тенге образца 2014 года (далее – банкнота старого образца).

"То есть, все банкноты старого образца будут в течение 2-х лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня (далее – БВУ) или филиалах НБК", - уточняется в публикации.

Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 марта 2025 года по 27 марта 2027 года.

"После завершения периода параллельного обращения, то есть с 28 марта 2027 года, все банки второго уровня и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть по 27 марта 2030 года. При этом следует отметить, что филиалы НБК будут принимать банкноты старого образца бессрочно.

Банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.

Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Нацбанка, АО "Казпочта", БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана.

Напоминаем, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях", - информирует Национальный банк.

Напомним, ранее в декабре прошлого года в Национальном банке Казахстана рассказали, что делать, если новую 10-тысячную купюру из серии "Сакский стиль" не принимают, а также о ее защитных элементах.

До этого мы подробно рассказывали о купюре 10 тыс. тенге из серии "Сакский стиль".

Добавим, что Национальный банк РК презентовал новую серию банкнот тенге в "Сакском стиле" в ноябре 2023 года на XI Конгрессе финансистов Казахстана.

А в феврале 2024 года стало известно, что в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты на купюры из серии "Сакский стиль". После выпуска банкнот нового дизайна, банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2231025-novuyu-banknotu-v-1000-tenge-vypuskaet-v-obrashchenie-nacbank/