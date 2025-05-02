Еще один участок дороги станет платным с 11 мая в Казахстане

С 11 мая будет взиматься плата при проезде по участку Балхаш – Бурылбайтал автомобильной дороги от Алматы до Екатеринбурга. Сколько будут платить водители легковых автомобилей, узнали журналисты NUR.KZ.

Водители легковых автомобилей Казахстана платят за проезд по некоторым участкам автомобильных дорог первой технической категории. Через 8 дней на платной основе будет использоваться еще один.

Министерство транспорта Республики Казахстан подписало приказ "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Балхаш – Бурылбайтал на платной основе". Он находится на автомобильной дороге общего пользования республиканского значения I-б категории граница Российской Федерации (на Екатеринбург) – Алматы.

Соответственно, платить за проезд по нему будут и владельцы легковых автомобилей. Для них плата за проезд по всему участку протяженностью 91 км составит 0,0763 месячного расчетного показателя (МРП) по постоплате (при оплате после проезда), а также 0,0661 МРП – по предоплате (с заранее пополненного счета).

Согласно размеру МРП на 2025 год, это 300 тенге – по постоплате, 260 тенге – по предоплате.

Для автобусов и грузовых автомобилей стоимость проезда по всему платному участку Балхаш – Бурылбайтал составит от 650 до 3 760 тенге в зависимости от габаритов транспортного средства и вида оплаты.

Стоимость проезда по участку Балхаш – Бурылбайтал (91 километр) Тип транспортного средства постоплата предоплата МРП тенге МРП тенге Легковые автомобили 0,0763 300 0,0661 260 Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т 0,1933 760 0,1653 650 Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т 0,3815 1500 0,3255 1280 Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т 0,5722 2250 0,4858 1910 Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т 0,7681 3020 0,6536 2570 Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепам, седельные тягачи 0,9563 3760 0,8138 3200 Источник: приказ Министерства транспорта РК "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Балхаш – Бурылбайтал на платной основе"

Для владельцев легковых автомобилей, которые зарегистрированы в населенных пунктах, прилегающих к платному участку, при этом предусмотрены годовые абонементы на безграничный проезд стоимостью 1 МРП, или 3 932 тенге в 2025 году.

Также проезд может осуществляться по альтернативной дороге Балхаш – Караганда – Каркаралинск – Аягоз – Талдыкорган – Коктал – Чунджа – Кокпек – Алматы – Курты – Бурылбайтал.

Приказ был официально опубликован 30 апреля и вступит в силу по истечении 10 календарных дней после этой даты, то есть 11 мая.

Напомним, что с 28 апреля платным стал дорожный участок Костанай – Денисовка.

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