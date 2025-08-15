Ловушка долговой зависимости грозит Казахстану, сообщает эксперт
Казахстанцы бьют рекорды по накоплениям денег на депозитах в банках второго уровня. Однако растет и количество займов, что указывает на серьезные риски для экономики. Об этом читайте на NUR.KZ.
Общий объем депозитов населения Казахстана в очередной раз побил рекорд, достигнув 25,4 трлн тенге.
При этом вырос объем вкладов, хранящийся в национальной валюте – до 19,5 трлн тенге. А в иностранной валюте сбережения снизились до 5,9 трлн в перерасчете на тенге.
Однако, как сообщает Владислав Туркин, макроэкономист и автор Telegram-канала MONETARITY, если взглянуть на показатель по "чистым" депозитам – на разницу между суммой депозитов и оформленных кредитов – то отслеживается тренд на рост долговой нагрузки населения.
То есть, хоть казахстанцы и копят рекордные суммы денег, но количество займов растет еще быстрее. А это создает риски для экономики и населения.
Как отмечает эксперт, июнь является месяцев сезонного роста накоплений, когда резко растет показатель чистых сбережений населения в банках. Однако, как видно на графике, прирост сокращается с каждым годом, а в 2025 году сезонный рост чистых депозитов населения оказался рекордно маленьким.
"При этом прирост депозитов населения в банках за месяц составил 2,4% или 559,7 млрд тенге (максимум этого года), что на 20% меньше абсолютного прироста в июне 2024 года, но на 7% выше июня 2023 года.
Нетипично слабый рост чистых депозитов в июне 2025 года объясняется значительно более высоким, чем в прошлые годы, ускорением розничного кредитования...
За приростом номинальных депозитов при одновременном сокращении чистых вкладов стоит перенос обязательств и расходов на будущее при постоянном увеличении текущего потребления", – сообщает эксперт.
То есть растет долговая нагрузка населения, которое активно берет кредиты и увеличивает свои долги. А экономика растет за счет роста кредитования, а не доходов и производства.
Любые потрясения грозят кризисом
Как отмечается в источнике, проблема имеет системный характер, поэтому при сохранении текущей динамики экономика все больше опирается не на органический рост доходов и накоплений, а на долговое финансирование потребления.
"В этих условиях любой шок (потеря дохода, рост обязательных расходов или внешнее потрясение) способен быстро трансформироваться в падение потребления, рост просроченной задолженности и ухудшение финансовой устойчивости как домохозяйств, так и экономики в целом", – сообщает Владислав Туркин.
В то же время он отмечает, что экономика может оказаться в ловушке долговой зависимости – чтобы поддерживать ее рост, необходимо сохранить высокие темпы кредитования, увеличивая долговую нагрузку.
А в случае сокращения кредитования, даже планового и умеренного, может возникнуть диспропорционально сильный негативный эффект – замедление экономики, рост дефолтов и банкротства компаний и населения, безработица и так далее.
"Мы рискуем потерять возможность для осуществления контролируемого делевериджа (постепенное снижение долговой нагрузки при сохранении умеренной экономической активности). Без него, в дальнейшем, любое возникновение спонтанного делевериджа может вызвать стагфляцию и серьезные кризисные явления", – считает эксперт.
Ранее эксперты заявили, что казахстанцы живут не по средствам – они тратят больше денег, чем у них есть на руках, а разницу покрывают за счет кредитов или использования накопленных ранее сбережений.
В то же время отмечалось, что показатель средней заработной платы снова вырос и достиг 600 тыс. тенге в одном из регионов страны.
Вместе с тем сообщалось об увеличении количества причин для отказа в получении кредита в Казахстане.
