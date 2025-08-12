Причин для отказа в получении кредита стало больше в Казахстане

В Казахстане расширили список причин, по которым банки будут оценивать благонадежность заемщиков. Какие именно факторы теперь будут влиять на решение о кредите, узнали журналисты NUR.KZ.

Как известно, перед тем как выдать кредит, банк оценивает своего клиента. Проверяет его доход, оценивает финансовую нагрузку и даже смотрит на кредитную историю – допускал ли заемщик просрочки.

Теперь этот механизм стал более упорядоченным. Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка было принято постановление, согласно которому достаточно попасть под 2 или более критерия, чтобы стать для банка заемщиком с высоким уровнем риска:

срок кредитной истории менее 3 лет;

просрочка по займам свыше 3 МРП, длящаяся более 30 дней в течение последнего года;

наличие непогашенных кредитов в трех и более финансовых организациях;

долговая нагрузка занимает более 45% от постоянного ежемесячного дохода;

негативная информация в кредитной истории;

нет подтвержденного источника дохода.

Если заемщик попадает под высокий уровень риска, банк должен провести оценку вероятности дефолта, то есть возникновения ситуации, когда гражданин не сможет оплачивать свой долг.

При этом если окажется, что вероятность дефолта слишком высокая, то банк будет обязан мониторить финансовое состояние своего заемщика.

Таким образом, оформить кредит станет сложнее не только казахстанцам с просрочками и большими долгами, но и гражданам с маленьким опытом кредитования.

Новые правила вступают в силу уже 16 августа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.