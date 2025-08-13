Starlink в Казахстане: сколько стоит, как подключить и для кого будет выгодно

Интернет от Илона Маска официально запущен на территории Казахстана. При этом для покупки доступно несколько тарифов. Сколько это стоит и в каких случаях пригодится, читайте в материале NUR.KZ.

Для домашнего использования доступны тарифы RESIDENTIAL LITE (23 000 тенге/месяц) и RESIDENTIAL (31 000 тенге/месяц), отличающиеся скоростью и приоритетом соединения.

Для путешествий предлагаются тарифы ROAM с 50 ГБ (26 000 тенге/месяц) и безлимитный (52 000 тенге/месяц), позволяющие использовать интернет в более чем 100 странах.

13 августа компания Starlink официально начала предоставлять спутниковый интернет на территории Казахстана.

Чтобы узнать, какие цены предлагаются абонентам и какие особенности имеет данный сервис, мы изучили официальные страницы компании Starlink. Так, казахстанцам предлагается два направления и четыре вида тарифов для спутникового Интернета.

В первую очередь, надо отметить необходимость покупки оборудования – самой станции в формате Standart (201 000 тенге) с подключаемым комплектным роутером или Mini (104 000 тенге) со встроенным роутером. Также в обоих случаях предоставляются блок питания, кабели, крепления и опоры.

А далее цены на услуги для физлиц будут зависеть от тарифа (по текущему предложению при покупке станции).

Для дома

При подключении для домашнего пользования на всей территории Казахстана абонентам доступны следующие тарифы:

RESIDENTIAL LITE (скорость соединения 45-130 Мбит/с) – подходит для домохозяйств с небольшим потреблением трафика. Интернет будет безлимитный, но низкоприоритетный (скорость в часы пиковой загрузки снижается), а также предоставляется не во всех регионах страны (можно проверить по запросу на сайте). Стоит он 23 000 тенге в месяц ( 276 000 тенге в год);

в месяц ( в год); RESIDENTIAL (100-270+ Мбит/с) – предоставляется безлимитный Интернет за 31 000 тенге в месяц (352 000 тенге в год).

Другими словами, для больших семей или совместного использования с соседями может подойти тариф RESIDENTIAL. А если семья маленькая и потребление сети небольшое, то можно выбрать тариф RESIDENTIAL LITE.

При этом следует отметить, что станция устанавливается стационарно в одной точке. А чтобы свободно перемещаться внутри страны или за ее пределами, необходим другой вариант подключения.

Раздача трафика. Иллюстративное фото: freepik.com

Для путешествий

Если абонентам необходимо выезжать в другие страны или регионы, то для этого есть специальные тарифы ROAM (более 100 Мбит/с), которые позволяют получать доступ к Интернету не только по Казахстану, но и за границей (более чем в 100 странах), в прибрежных зонах, а также в движении.

А при необходимости можно приостановить обслуживание и перейти в режим ожидания с низкой оплатой, когда устройство не используется.

Тарифы с такими условиями будут следующими:

ROAM, 50 ГБ (доступен не во всех странах) – подходит для нечастых индивидуальных поездок с низким расходом трафика и будет стоить 26 000 тенге в месяц ( 312 000 тенге в год);

в месяц ( в год); ROAM (БЕЗЛИМИТНЫЙ) – идеальный вариант для постоянных передвижений, который обойдется в 52 000 тенге в месяц (624 000 тенге в год).

Как заказать и подключить Starlink

На сайте компании отмечается, что при заказе Starlink абонентам предоставляется 30-дневный пробный период (без заключения контракта), в течение которого можно будет вернуть деньги.

Для заказа необходимо указать адрес, контактные данные, ИИН. Оплата производится непосредственно на сайте компании. Доставка займет 1-2 недели.

При получении устройства необходимо выбрать место, в котором станция будет беспрепятственно направлена на небо. Проверить наличие помех можно в бесплатно скачиваемом приложении Starlink, которое также понадобится для подключения тарифа.

Приложение. Иллюстративное фото: SOPA Images / Contributor / Getty Images

Затем к станции нужно подсоединить роутер (если это вариант Starlink Standart), и подключить к источнику питания. В течение нескольких минут станция установит связь со спутниками, и затем в приложении можно будет выбрать нужный тариф.

Все действия по установке и настройке описаны в прилагаемом руководстве.

Другими словами, казахстанцы могут выбрать тарифы между стационарным подключением и возможностью использовать Starlink по всей стране. При этом внутри этих тарифов также имеется по два варианта, которые отличаются по стоимости и условиям – от экономных до безлимита.

Напомним, что ранее за использование интернета от Илона Маска в Казахстане грозил штраф. Однако теперь станции можно свободно приобретать для личного пользования.

При этом, благодаря своим свойствам, Starlink оказалась особенно полезной для МЧС.

А также ранее ее использовали в рамках пилотного проекта для подключения к Интернету школ в отдаленных регионах.

